Marinha da Indonésia confirma que submarino afundou após encontrar destroços

Segundo as autoridades militares, o submarino pode ter afundado a cerca de 700 metros, uma profundidade maior do que ele pode suportar.

O KRI Nanggala-402 perdeu contato com a Marinha indonésia na quarta-feira (21), enquanto realizava exercícios militares ao norte da ilha de Bali. O desaparecimento ocorreu após o submarino receber autorização para submergir. Desde então deixou de responder aos sinais.

As equipes de resgate já tinham avisado que as reservas de oxigênio da tripulação poderiam acabar às 15h de sexta (madrugada de sábado no horário local).

Mais de 10 helicópteros e navios de busca foram mandados para a área onde o contato foi perdido, com ajuda dos Estados Unidos, Austrália, Cingapura, Malásia e Índia.