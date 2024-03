Marília precisa vencer o CAV para seguir no Paulistão A3 

Caso não vença o líder do estadual no próximo sábado, às 15h, no Estádio Bento de Abreu, o MAC vai depender de combinação de resultados para fechar a primeira fase no G-8.

O Marília que vem de empate conquistado no último minuto de jogo contra o Catanduva, fora de casa, e aparece na 7ª colocação do Campeonato Paulista da Série A3, chega na última rodada dentro do G-8 e vê no Clube Atlético Votuporanguense, líder da competição, neste sábado (23.mar), às 15h, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, um alvo a ser batido para carimbar o passaporte e embarcar para a segunda fase do estadual.

No entanto, caso o Votuporanguense que se classificou para a segunda fase de forma antecipada apresente mais um de seus cartões de visitas e alimente sua invencibilidade histórica que já dura 13 partidas, o MAC vai depender de combinação de resultados.

Com a calculadora na mão, o torcedor do Marília sabe que o time venceu somente três jogos dentro de casa de sete disputados. E desses três, União Suzano e Sertãozinho que estão abaixo na tabela. Somente o Desportivo Brasil que está à frente. Agora terá que vencer o poderoso Pantera Alvinegro para depender somente de si.

Empates o time também teve três. O que ajuda no retrospecto é que o Marília teve somente uma derrota com o mando a seu favor. Caso empate com o Votuporanguense, o clube terá que contar com alguns resultados para conseguir a classificação. O time de Marília marcou 8 gols dentro de casa e levou somente três, o que pode facilitar sua nada fácil missão.

Já o Votuporanguense é um visitante ‘tenebroso’, venceu quatro e empatou outras quatro partidas, das oito disputadas fora de seus domínios.

De olho no último duelo da primeira fase, o CAV entra na fase final de preparação que deve ser encerrada antes do embarque para Marília, na manhã desta sexta-feira. O Votuporanguense que terá no banco o auxiliar técnico Jean Rodrigues – já que Rogério Corrêa cumprirá suspensão – apresentou na quinta-feira um reforço no seu poder de fogo ao colocar em seu arsenal o atacante Anderson Tanque. Jogador preenche a vaga deixada pelo zagueiro Weligton Rocha que passou por cirurgia e se recupera de lesão.