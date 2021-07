Margareth Menezes e Luedji Luna são atrações confirmadas para o Fliv

Depois da confirmação de Toni Garrido, outras grandes vozes da música brasileira marcarão presença nesta edição do Festival.

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga vem recheada de lives shows com grandes nomes da música. A mais nova confirmação é da cantora Margareth Menezes, considerada a potência feminina do afropop brasileiro, e que se apresentará no sábado (7/8), às 21h num show virtual para o público. Também está confirmado o show da cantora baiana Luedji Luna na sexta-feira (6/8), às 21h.

O tema do Fliv 2021 “Infinitudes e Saberes Ancentrais”, que aborda o protagonismo de negros e indígenas nas mais variadas formas de arte, está diretamente alinhado ao conceito artístico e sociocultural dos 34 anos de carreira da cantora, que é símbolo da representatividade de um fazer musical urbano, com base ancestral fincada nas raízes afro-brasileiras.

Indicada pela quarta vez ao Grammy, a maior premiação de música do mundo, Margareth Menezes atuou também como protagonista em um seriado de streaming voltado para a população negra; e foi nomeada embaixadora do Folclore e da Cultura Popular do Brasil pela IOV/Unesco. Uma das artistas brasileiras mais ouvidas internacionalmente, reverbera em seu trabalho a ancestralidade afro ao mesmo tempo em que se conecta a um vasto universo de possibilidades rítmicas.

Na 11ª edição da Fliv, Margareth Menezes apresenta um show eletroacústico, mais intimista, acompanhada pelos músicos Tito Oliveira, na percuteria, e Alex Mesquita, no violão e na guitarra. O show passa por grandes sucessos dos seus 34 anos de carreira e por canções do seu trabalho mais recente, o álbum “Autêntica”, lançado em 2019 e indicado ao Grammy Latino.

Para ficar por dentro de todas as novidades do festival, inscreva-se no canal Youtube.com/flivvotuporanga e siga as redes sociais @flivotuporanga. O Festival será transmitido na íntegra pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo #CulturaEmCasa, que lançou neste mês um aplicativo, já disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android, para facilitar o acesso à cultura na palma da mão.

Luedji Luna

A cantora baiana Luedji Luna em parceria com o MC Zudizilla apresentarão um show inédito reunindo canções de ambos os artistas, incluindo faixas do EP Mundo e o mais recente single em conjunto “Proveito”, e também releituras de artistas referência na carreira dos dois. A sutileza vocal de Luedji é envolvida por bases eletrônicas e complementada pelo rap de Zudizilla.

Realização

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os apoiadores são: Organização Social Amigos da Arte, Poiesis Instituto de Apoio a Cultura e a Literatura, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem Som e Museu Casa das Rosas. Patrocinadores: Facchini, Starb, Unifev, Cantoia e Figueiredo, Astra Turismo e Flash Net Brasil. Promoção: TV TEM.