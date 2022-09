Marcos Palácio lança campanha a deputado estadual em Votuporanga 

Evento ocorre nesta segunda-feira (5), às 20h, na Rua Luzia Domenica Dalbem, 1611, no Jardim Pinheiros; e contará com a presença de lideranças políticas regionais.

Já com a caravana na estrada desde a abertura do período eleitoral, Marcos Palácio (PROS), lança oficialmente nesta segunda-feira (5.set), às 20h, sua candidatura a deputado estadual. Evento ocorre na Rua Luzia Domenica Dalbem, 1611, no Jardim Pinheiros, em Votuporanga/SP, e contará com a presença de lideranças políticas regionais.

Marcos Palácio é professor universitário em várias universidades do Estado de São Paulo, possui vários livros publicados nas áreas de direito, administração e educação, Procurador Institucional junto ao MEC (Ministério da Educação e Cultura), Reitor da FATEC – Faculdade de Teologia e Ciências, Coordenador de projeto junto a Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI (Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações), Procurador da Florida Assembly of God University em Melborne-FL USA, Pastor presidente da AD. Belém (Campo de Pinheiros) e possui o título de Doutor Honoris Causa pelo Instituto de Educação Superior Latino Americano.

Ao Diário, Palácio que possui livre trânsito nas áreas da educação, religiosa e empresarial explicou um pouco de sua experiência política, quando em 1994, ficou suplente na Câmara Municipal de General Salgado/SP, assumindo a época, à Secretaria da Saúde; contudo, salientou que sua caravana de campanha já percorreu dezenas de municípios e deve completar os 150 em que possui apoiadores até o final da corrida eleitoral. “Estamos passando pelos municípios com nossa caravana, levando nossas propostas, conversando com a comunidade e visitando nossas lideranças. O objetivo é vencer o pleito para assim lutar pela implementação dos projetos que temos, nas áreas de inclusão social, educação e agronegócio; e isso, nós não vamos levar para lá [Assembleia Legislativa de São Paulo] para fazer, nós já fazemos. Só queremos transformar isso em lei.”