Marcos Leonardo brilha, mas Santos só empata com o Athletico 

Peixe sai na frente com o camisa 9, leva a virada e busca igualdade novamente com o atacante. Pablo e Léo Baptistão (contra) marcam para o Furacão.

Em um jogo movimentado, Athletico e Santos empataram em 2 a 2, na noite de sábado, na Arena da Baixada, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Leonardo marcou duas vezes para o Peixe, enquanto Pablo e Léo Baptistão (contra) fizeram para o Furacão. Com o resultado, as equipes estão coladas na tabela: o Athletico em sétimo, e o Santos em oitavo.

Com 13 pontos, o Athletico ocupa a sétima colocação no Brasileirão. O Santos tem 12 pontos e está na oitava posição. Ambos podem ser ultrapassados no completamento da rodada.

Próximo compromisso

O Athletico volta a campo contra o Juventude na quarta-feira, às 19h, no Alfredo Jaconi. Já o Santos recebe o Inter, no mesmo dia, às 21h30, na Vila Belmiro. Os jogos são válidos pela 10ª rodada da Série A.