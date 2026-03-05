Março movimenta o streaming com estreias e retornos de séries populares 

Filmes, novas temporadas e produções inéditas chegam aos catálogos de Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+ ao longo do mês.

O mês de março chega com uma agenda movimentada no universo de streaming. As principais plataformas ampliam seus catálogos com estreias de filmes, novas temporadas de séries e produções originais que transitam entre o drama, o suspense, a aventura e o documentário. O calendário reúne desde franquias conhecidas até histórias inéditas, consolidando o período como um dos mais ativos do ano para lançamentos.

Entre as novidades da Netflix está a série “Vladimir”, recém-estreada e protagonizada por Rachel Weisz. Ambientada no universo acadêmico, a trama acompanha uma professora universitária cuja rotina se transforma com a chegada de um novo colega ao campus, desencadeando uma relação marcada por tensão psicológica e dilemas éticos.

Outra estreia que chama atenção é a minissérie documental “O Assassino do TikTok”, que deve chegar à plataforma nesta sexta-feira (6). A produção investiga um caso criminal que ganhou repercussão nas redes sociais e acompanha o trabalho de investigadores e jornalistas na tentativa de reconstruir os acontecimentos por trás do crime. O formato segue a tradição recente da Netflix em apostar nas narrativas baseadas em fatos reais e histórias que mobilizam o público nas redes.

Ainda no catálogo da “tudum”, o mês também reserva novidades para fãs de séries populares. A adaptação em live-action de “One Piece” retorna com sua 2ª temporada no dia 10, retomando a jornada do jovem pirata Monkey D. Luffy e de sua tripulação em busca do lendário tesouro que dá nome à história. A série, inspirada no famoso mangá japonês, mistura aventura, fantasia e humor em uma narrativa voltada para diferentes gerações.

Outra produção que segue conquistando audiência é “Virgin River”, que lança a 7ª temporada no dia 12, e aprofunda o drama pessoal de Mel Monroe, enfermeira que se muda para uma pequena cidade da Califórnia em busca de recomeço. Ao longo dos episódios, a trama explora relações afetivas, conflitos familiares e os desafios de reconstruir a própria vida em um ambiente marcado por segredos e vínculos comunitários.

O Prime Video também aposta em produções aguardadas. “Young Sherlock”, que acaba de entrar no catálogo, revisita a juventude do famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle. A produção acompanha o personagem ainda em formação, explorando os primeiros mistérios que moldariam a mente investigativa de Sherlock Holmes.

Um dos destaques do mês no serviço é “Downton Abbey: O Grande Final”, que estreia em 11 de março e marca o encerramento cinematográfico da história iniciada na série britânica que conquistou o público ao retratar o cotidiano da aristocrática família Crawley e de seus empregados. A nova produção promete concluir as trajetórias dos personagens em meio às transformações sociais que marcaram o início do século XX.

A HBO Max amplia o catálogo com produções originais, como “DTF St. Louis”, série lançada no streaming em 1º de março que mistura humor e suspense ao acompanhar dois colegas de trabalho envolvidos em uma situação inesperada após utilizarem um aplicativo de relacionamentos.

Uma das estreias mais aguardadas da plataforma é “Anaconda”, prevista para 27 de março. A nova produção repagina o universo da clássica franquia de suspense e aventura sobre a gigantesca serpente amazônica, atualizando a história para uma nova geração de espectadores e trazendo o ator Selton Mello no elenco. O lançamento integra a estratégia da plataforma de investir em títulos que dialogam com sucessos do cinema e com narrativas de grande apelo popular.

Já no Disney+, uma das estreias aguardadas do mês é a 8ª temporada de “Outlander”, que chega ao streaming amanhã (7). Inspirada na série de livros de Diana Gabaldon, a produção acompanha a história de Claire Randall, enfermeira que, após uma misteriosa viagem no tempo, passa a viver na Escócia do século XVIII ao lado de Jamie Fraser. No novo capítulo da saga, a trama aprofunda os conflitos políticos e pessoais que marcam a trajetória do casal, dando continuidade a uma narrativa que mistura romance, aventura e acontecimentos históricos.

O destaque da plataforma fica para o retorno de “Paradise”, que chega à 2ª temporada no dia 30 de março. A série mistura drama e suspense em uma narrativa que acompanha personagens vivendo em um ambiente aparentemente ideal, mas repleto de segredos e tensões que se revelam gradualmente a cada episódio.

Com estreias distribuídas ao longo de todo o mês, as plataformas reforçam a disputa pela atenção do público em um mercado de eloquência competitiva. Para os espectadores, o resultado é um acervo amplo de histórias — entre produções inéditas, franquias revisitadas e séries que continuam a expandir universos narrativos já conhecidos.

Em meio a tantas novidades, março se consolida como um período especialmente movimentado para o público que acompanha filmes e séries em casa — e para quem não resiste à tentação de iniciar mais uma maratona diante da tela.