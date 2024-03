Março Lilás: conscientização ao câncer de colo de útero

Uma pesquisa prevê que de 2023 a 2025 serão registrados mais de 17 mil casos anualmente.

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, apontam dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2023. A pesquisa ainda prevê que de 2023 a 2025 serão registrados mais de 17 mil casos anualmente.

Por esse motivo foi estabelecido o Março Lilás, mês de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga sanou as principais dúvidas quanto a essa patologia.

Um dos principais desafios enfrentados na prevenção câncer do colo de útero é que o mesmo não é causado por condições genéticas, como o câncer de mama, mas sim pela exposição a alguns tipos de HPV (Papilomavírus Humano). A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer.

Prevenção

A principal forma de prevenção, é a vacina contra o HPV, disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas de 9 a 14 anos, podendo prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais. Outra forma de prevenção está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV, que ocorre por via sexual, com o uso de preservativos durante a relação sexual.

Além disso, o exame preventivo, conhecido como Papanicolau, deve ser feito periodicamente por todas as mulheres após o início da vida sexual, pois é capaz de detectar alterações pré-cancerígenas precoces.

Contudo, o câncer de colo de útero não é uma sentença de morte. A enfermeira supervisora do Ambulatório de Oncologia, explicou que “o estadiamento é o fator mais importante para direcionar a tomada de decisão em relação às linhas de tratamento. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e terapia alvo, são opções que devem ser discutidas entre médico e paciente, pois devemos levar em consideração fatores como: idade, condições de saúde do indivíduo, vida sexual e fertilidade, retirada parcial ou total do tumor, expectativa de vida e probabilidade de cura.”

A unidade fica localizada na Rua Tocantins, ao lado da Ouvidoria do Hospital e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h18. O espaço é confortável e acolhedor para tratar, ainda melhor, os usuários.

O espaço dedicado à quimioterapia na Santa Casa destaca-se pela excelência em limpeza e higienização. Essas medidas rigorosas são especialmente importantes para garantir um ambiente seguro para pacientes imunodeprimidos, minimizando riscos de infecções e proporcionando um local propício para o tratamento eficaz.

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga possui uma equipe multidisciplinar, com Enfermagem e Navegação de pacientes, Nutrição, Psicologia e Farmácia Clínica, para suprir as necessidades dos pacientes oncológicos e de seus familiares de forma integrada durante toda a jornada de tratamento. Até o momento, o Ambulatório atende os convênios SanSaúde, APAS, Ecomonus, Amafresp, Cabesp, Vivest, Jeape, Juncesp e Sabesp.