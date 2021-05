Marcinho Costa conquista 310 cestas básicas para a Votu Solidária

Donativos foram obtidos durante a live do Dia das Mães da dupla Gian&Giovani, com patrocínio das empresas Cachaça Cabaré e Dom Tapparo Engenho.

Na manhã de terça-feira (11), o Rotary Clube “8 de Agosto”, de Votuporanga/SP, presidido pelo empresário Valmir Antônio Dornelas, realizou a entrega de 1.750 cestas básicas, que foram distribuídas entre o Fundo Social de Solidariedade e a campanha Votu Solidária.

Ainda durante a breve entrega dos alimentos, Valmir Dornelas citou que a doação receberia um reforço, vindo do empresário votuporanguense Marcinho Costa. Esse reforço era então 310 cestas básicas que foram destinadas à Votu Solidária.

Essa nova conquista, surgiu após Marcinho Costa se sensibilizar com a ação do Rotary Clube “8 de Agosto” e aproveitando a live do Dia das Mães da dupla Gian & Giovani fez a intermediação. Os cantores abraçaram a iniciativa e prontamente se dispuseram a ajudar, conseguindo o patrocínio das empresas “Cachaça Cabaré” e “Dom Tapparo Engenho”.