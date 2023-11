Marcelo Fernandes valoriza ponto importante do Santos no clássico e diz: “Jogo a jogo” 

Treinador explica o que não deu certo para o Peixe na partida contra o São Paulo e lamenta desgaste: “Jogar três jogos em seis dias é complicado”

O Santos empatou com o São Paulo em 0 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, e somou mais um ponto na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na avaliação do técnico Marcelo Fernandes, o clube ainda não projeta uma pontuação de segurança para se garantir na elite nacional. Além da valorização do resultado deste domingo, o treinador quer manter o pensamento “jogo a jogo”.

“Não trabalhamos com projeção, trabalhamos jogo a jogo. Ganhamos um ponto importante, só o Vasco ganhou na rodada, então o ponto foi importante. A equipe sentiu muito a carga física. O São Paulo jogou melhor, precisamos admitir. Não encaixamos, quando conseguimos, voltamos a sofrer na parte física. Estávamos desgastados, e isso ajudou o São Paulo um pouco. Volto a dizer, um time muito bem treinado. O Santos não faz projeção, não tem número mágico, e hoje ganhamos um ponto importante aqui.”

Neste domingo, o Peixe entrou em campo com Soteldo, Maxi Silvera no trio de ataque, além de Nonato no meio de campo. Na visão de Marcelo Fernandes, porém, o esquema não funcionou, também em virtude do desgaste da equipe.

“Realmente, o que pensamos não casou no primeiro tempo. O Santos já foi muito feliz no 4-3-3. Hoje, tentamos encaixar, mas não encaixou. Hoje, o Kevyson fez uma partida até onde deu, estava com o tornozelo machucado. Tentamos acertar. Não é desculpa, mas jogar três jogos em seis dias é complicado. Nossa equipe sentiu muito, correu atrasado. O São Paulo teve um dia a mais de descanso, uma grande equipe, bem treinada. O importante é que ganhamos um ponto aqui, que será muito importante para a nossa sequência”, afirmou o treinador, que destacou a importância da pausa no calendário durante a Data Fifa.

“A equipe precisava da parada, já programamos tudo isso. O Dodô seguramos em dois jogos, talvez ele poderia vir para esse jogo, mas como os zagueiros não tomaram os cartões, seguramos. O Basso tem uma lesão delicada, ele evoluiu muito bem, não digo que volte no próximo jogo, mas talvez na reta final. Um ponto importante, queremos encher o tanque de gasolina para esses últimos quatro jogos.”

O Santos volta a campo agora somente no dia 26 de novembro, às 16h, quando viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O Peixe soma agora 42 pontos e ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos de vantagem para o Cruzeiro, hoje 17º colocado e primeiro integrante da zona de rebaixamento.

*Com informações do ge