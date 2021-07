Marcelo Facchini participa do projeto “Favela 3D”

A pandemia por conta da COVID-19 pegou muita gente de surpresa, afinal, além da doença, veio o desemprego, a falta de renda e um gradativo aumento da pobreza no país. A Facchini, que sempre foi engajada em causas sociais, intensificou a sua solidariedade neste período e não mede nem economiza esforços para ajudar os mais necessitados. Agora, a companhia, que é a maior empresa de implementos rodoviários da América Latina, se une a Gerando Falcões e Edu Lira no “Favela 3D”, cuja missão é transformar a pobreza da favela em peça de museu e com grandes estratégias adotadas, como Hardware e Software. Para engradecer o projeto, o CEO Marcelo Facchini se encantou e se entregou ao propósito em questão: casa para todos, moradia transitória, urbanismo social, arquitetura conectada, urbanismo ecológico e sustentável, trilhas de capacitação, banco comunitário, favela empreendedora, cidadania digital, cultura da paz e muito mais.

“Favela é um fenômeno complexo que vai muito além das questões de habitação. Consideramos que a favela é um espaço rico de experiências, inovações e de possibilidades, onde vamos empregar ciência de foguete para acabar com a pobreza”, afirma Marcelo Facchini.

A ideia da atuação é gerar renda, treinando e inserindo no mercado de trabalho os próprios moradores. Ainda com previsão de construção em outubro ou novembro deste ano, “Favela 3D” promete servir de exemplo para todo o Brasil e Marcelo completa: “Fizemos a parceria com a prefeitura para toda parte de saneamento e energia e os próprios moradores, também, vão colocar a mão na massa. Uma forma deles reutilizarem o dinheiro em forma de patrocínio”.

Para o projeto Favela 3D, o modelo de financiamento prevê o envolvimento do poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Sendo assim, as seguintes formas de financiamento:

1- Governo Municipal: Responsável pelo terreno e pela viabilização das obras de infraestrutura urbana.

2- Governo Estadual: Subsídio via programa Casa Paulista, tendo sido estabelecido como meta para cada 1 real arrecadado via filantropia o estado irá colaborar com 2 reais em subsídio.

3- Filantropia: Arrecadação de doação via sociedade civil e empresas para custear parte do valor necessário para a construção das casas.

4- Famílias: Os moradores pagam por uma parte do valor das casas via financiamento imobiliário realizado pela formação de um fundo imobiliário de impacto social que traga alguma rentabilidade para o investidor privado.

O histórico de um empreendedor solidário:

Vale ressaltar que Marcelo Facchini integra o “Favela 3D” com a bagagem de quem tem consciência de seu papel de cidadão solidário. Além de construir um hospital de campanha, ajudar o projeto da TV Bandeirantes, Brasil sem Fome, com toneladas de alimentos, sob o comando de José Luiz Datena, em que a Facchini contribuiu doando cestas básicas, a empresa fortificou outros planos que já eram vigentes em suas causas como “Adote Um Leito”, em que busca contribuir com a diminuição dos altos índices de mortalidade neonatal, “Adote Um Idoso” ajuda a custear os serviços de geriatria com instalações adequadas e custeio de exames e medicamentos, “Pequeno Príncipe”, oferece assistência em saúde com qualidade e humanização a todos os pacientes em tratamento no Hospital Pequeno Principe, dando apoio as famílias para contribuir com a efetivação dos direitos fundamentais de milhares de crianças e adolescentes, “Arte Que Transforma”, no Hospital Pequeno Príncipe, o acesso à educação e à cultura é um direito e “Papai Noel”, que promove o acesso à cultura gratuita e aproxima a temática natalina, como união e família. “O Favela 3D é mais um projeto que a Facchini participa como ideal de construção para uma sociedade justa e amparada”, finaliza.

Mais informações em: www.facchini.com.br