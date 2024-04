Marcão Braz destina 120 litros de leite para Santa Casa

Em forma de agradecer pelos atendimentos para sua família, ele fez a doação para o Hospital

Desde muito jovem, Marcos Rogério Braz (conhecido como Marcão) sempre teve um carinho especial pela Santa Casa de Votuporanga. Essa conexão profunda com a Instituição foi solidificada ao longo dos anos, através de experiências pessoais marcantes que ele e sua família vivenciaram.

E como forma de agradecer, Marcão fez uma doação para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Ele entregou 120 litros de leite para o Setor de Captação de Recursos.

“Meu pai passou por cinco cirurgias na Santa Casa e sempre foi muito bem atendido. Nunca teve um funcionário de setor algum que deixou de tratá-lo bem”, “, relembrou. Essa qualidade no atendimento não se limitava apenas ao seu pai. Ele também testemunhou a dedicação e o cuidado prestados a seus tios e sua sogra, que passaram seus últimos dias de vida na Instituição. “Até o último momento de cada um deles, sempre foram extremamente bem assistidos”, ressaltou Marcão.

Foi assim que ele decidiu expressar sua gratidão de uma maneira tangível: através da doação de leite. “Eu costumo dizer que doar é transbordar o amor que temos no peito para as outras pessoas. É amar ao próximo como a nós mesmos”, refletiu.

O votuporanguense entrou em contato com o Setor de Captação de Recursos da Instituição para fazer a colaboração. “Pensei em leite devido ao alto consumo. Falei com o Milão (Rosemir Lopes), responsável pela Captação de Recursos, que me explicou quais itens destinar”, disse Marcão.

Milão agradeceu a contribuição. “Graças à generosidade de Marcos e de tantos outros doadores, a Santa Casa continua a atender Votuporanga e mais 52 cidades da região, oferecendo cuidados de qualidade e humanizados. Em nome de nossos pacientes, nosso obrigado”, afirmou.

Essa é a história de uma família que encontrou na solidariedade uma maneira de expressar seu amor e gratidão pela Santa Casa. Uma história de cuidado e generosidade que continua a inspirar e fortalecer nossa comunidade.

Se você também deseja contribuir com a Santa Casa através da doação de leite ou de outros recursos, entre em contato com a Instituição para saber como você pode ajudar a fazer a diferença na vida de tantas pessoas pelo telefone (17) 3405-9133, ramais 2378, 2327 e 2328. Juntos, podemos continuar a espalhar o amor e o cuidado que tornam nossa Santa Casa cada vez melhor.