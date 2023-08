Manutenção pode afetar fornecimento de água neste domingo 

A Saev Ambiental informou que os bairros da área central de Votuporanga ficarão com baixa pressão nas torneiras e haverá falta momentânea de água no período entre 5h e 13h.

A Saev Ambiental informa que, neste domingo (20.ago), será realizada a troca das válvulas das bombas elevadas que abastecem a Estação de Tratamento de Água – ETA. Por conta do procedimento, os bairros da área central de Votuporanga ficarão com baixa pressão nas torneiras e haverá falta momentânea de água no período entre 5h e 13h. Entre os bairros estão Vila Paes, Parque Residencial San Remo, Patrimônio Velho, Santa Luzia, Vila Budin, Vila Dutra, Vila Guerche, Vila Aureliano, Vila América, Jardim Botura, Santa Eliza, São Judas Tadeu e adjacências.

De acordo com o comunicado, a Saev Ambiental salienta que conta com a compreensão da população.