Mantuan festeja vitória do Corinthians: “A gente estava precisando de um jogo desse” 

Meia entrou no segundo tempo e decidiu o jogo contra o Juventude.

Autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, Gustavo Mantuan comentou sobre a boa atuação do Corinthians, no sábado (11.jun), em Itaquera. O resultado recolocou o time na liderança do Brasileirão.

“Ficamos um mês sem perder, isso é importante. A gente estava precisando de um jogo desse, em casa e com a nossa torcida. Fizemos um ótimo jogo, saímos com os três pontos e, por enquanto, estamos na liderança. Muito feliz pelo grupo e pelo gol também”, disse o jogador.

Elogiado pelos comentaristas Alexandre Lozetti e Caio Ribeiro na transmissão do Premiere, Mantuan falou sobre o gol marcado que sacramentou a vitória do Timão.

“É muito treino. Nós que jogamos pela ponta direita, ainda mais eu que sou destro, tem que treinar bastante esse tapa para o fundo para chutar cruzado. É bastante treino, graças à Deus fui feliz. Muito feliz pelo momento e pela vitória”, concluiu o meia.

Próximo compromisso

O próximo desafio do Corinthians será na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Athletico, na Arena da Baixada.