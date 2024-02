Mano prepara mudança para enfrentar o Novorizontino 

Corinthians tem desfalque certo na defesa em busca da reabilitação no estadual após três derrotas seguidas.

O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, dando sequência aos preparativos para a partida contra o Novorizontino, marcada para o próximo domingo, às 11h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores realizaram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento no campo. Mano Menezes organizou um treinamento de saída de pressão. Houve também um trabalho de enfrentamento de um contra um e de superioridade numérica, com três contra dois.

O Corinthians terá o desfalque do zagueiro Caetano para a partida do próximo domingo. Raul Gustavo aparece como principal candidato para ocupar a vaga na defesa ao lado de Félix Torres.

Sendo assim, o provável Corinthians para enfrentar o Novorizontino deve ter: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Maycon, Fausto Vera e Matías Rojas; Romero e Yuri Alberto.

Em meios aos trabalhos de preparação para a próxima partida, os atletas campeões da Copinha e que passaram a treinar com o elenco principal estão fazendo os testes e avaliações físicas que o restante dos jogadores realizaram durante a pré-temporada.

Além da zaga, Mano pode fazer mudanças no time titular, aproveitando o bom momento dos jogadores que foram promovidos recentemente da base.

Com três pontos após quatro rodadas, o Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo C, fora da zona de classificação para as quartas de final. A liderança da chave é do Mirassol, seguido pelo Bragantino.

*Com informações do ge