Treinador é o escolhido para suceder Luxemburgo e volta ao Timão após nove anos.

Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Ele foi anunciado pelo Timão na tarde desta quinta-feira (28.set), dia seguinte à demissão de Vanderlei Luxemburgo.

O contrato de Mano Menezes com o Corinthians tem duração de pouco mais de dois anos, até o fim de 2025.

A estreia do treinador será no clássico deste sábado contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Ele dará o primeiro treino já nesta quinta, no CT Joaquim Grava.

Com Mano, chega ao clube o auxiliar Sidnei Lobo.

Mano volta ao Corinthians para sua terceira passagem. Ele chegou pela primeira vez para a Série B em 2008, no ano seguinte venceu o Paulistão e a Copa do Brasil e só saiu em 2010 para a seleção brasileira. Depois retornou em 2014, para a reconstrução de elenco que pavimentou o caminho para o título brasileiro do ano seguinte, já com Tite no comando.

Mano Menezes é o terceiro técnico com mais jogos no Corinthians (248), atrás de Oswaldo Brandão (435) e Tite (378). Teve 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas, aproveitamento de 63%.

O último trabalho dele foi no Internacional, clube que o demitiu na metade de julho. Em 2022 ele levou o time gaúcho ao vice-campeonato brasileiro e neste ano comandou a campanha invicta na fase de grupos da Libertadores, mas não resistiu a uma sequência de três jogos sem vencer. Saiu com 60% de aproveitamento após 81 jogos.

O Timão iniciou a temporada com Fernando Lázaro no comando, teve Cuca por dois jogos e contou com Danilo como interino antes da chegada de Vanderlei Luxemburgo.

Antes de fechar com Mano, o Corinthians procurou Tite mais uma vez. O técnico já havia sido contatado em outros momentos de 2023, mas nestas ocasiões reforçou que só pretendia voltar a trabalhar em 2024. Dessa vez, o Timão foi informado que o técnico tem um acordo encaminhado com o Flamengo.

*Com informações do ge