Manifestantes fazem atos pelo Brasil contra Bolsonaro e a favor da vacina

Manifestantes pedem mais vacina, impeachment de Bolsonaro e aumento no valor do auxílio emergencial. Em Votuporanga, evento reuniu cerca de 50 pessoas.

Manifestantes foram às ruas neste sábado (24) em diversas cidades do país para protestar contra o governo federal. Pessoas ligadas a movimentos sociais, partidos de oposição e centrais sindicais saíram em passeata pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro, mais vacinas contra a Covid-19 e o fim da corrupção.

Estados e DF que tiveram manifestações: AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, RR, SC, SE, SP e TO.

São Paulo

Em São Paulo, manifestantes realizaram um ato contra o governo Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, região central da cidade de São Paulo.

A concentração começou por volta das 14h deste sábado, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp). A via foi completamente fechada para o trânsito de veículos por volta das 15h.

Votuporanga/SP

Pela manhã, em frente a Concha Acústica, em Votuporanga, com gritos de “fora Bolsonaro” e “genocida”, cerca de 50 pessoas se reuniram com cartazes, panelas e uma caixa de som. De maneira pacífica, os manifestantes se declararam em favor da ‘CPI da Covid’, que está em tramitação no Senado Federal. Rio de Janeiro/RJ

Pela manhã, na capital fluminense, manifestantes se reuniram em frente ao monumento de Zumbi dos Palmares, no centro da cidade. Eles ocuparam parte da Avenida Presidente Vargas e, depois, seguiram por outras vias do centro da cidade.

Salvador/BA

Na capital baiana, também pela manhã, os participantes se reuniram na Praça do Campo Grande e, em seguida, saíram no sentido da Praça Principal. Eles gritavam palavras de ordem e exibiam faixas e cartazes.

Minas Gerais/MG

Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, onde exibiram um boneco inflável gigante que fazia alusão ao presidente. Eles fizeram críticas ao uso do medicamento cloroquina no tratamento da doença.

Brasília/DF

Na capital federal, a concentração acontece em frente ao Museu da República. De lá, a previsão é que os manifestantes sigam pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. As vias de acesso foram interditadas para veículos em ambos os sentidos.