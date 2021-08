Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro e Reforma Administrativa em Votuporanga 

Protesto ocorreu na Praça Cívica do município na tarde de quarta-feira (18) e reuniu aproximadamente 40 pessoas.

Manifestantes foram a Praça Cívica Professor Benedito Lopes de Oliveira (Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado), em Votuporanga/SP, na tarde desta quarta-feira (18), para mais uma vez protestar contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) e contra a Reforma Administrativa (PEC 32), que está em tramitação na Câmara Federal e deve ir para à Plenário até o fim deste mês.

Promovido pelo grupo “Frente Única Fora Bolsonaro-Votuporanga”, o ato contou com aproximadamente 40 pessoas que com faixas, bandeiras, cartazes e até panelaço voltaram a entoar palavras de ordem como “fora Bolsonaro” e “genocida”.

De acordo com Yuri Ribeiro Moleiro, servidor público, a pauta contra a reforma administrativa “é importantíssima num cenário em que o governo federal, cada vez mais, destrói a educação e a saúde pública através de um misto de corrupção e incompetência”. Moleiro salienta que a “Frente Única Fora Bolsonaro-Votuporanga” é um grupo formado por cidadãos indignados com o governo atual. “Queremos conversar com pessoas, entidades de classes e partidos políticos que são contra a perda de direitos e a favor da democracia; cada minuto a mais desse governo é um minuto a mais de descaso com as necessidades da sociedade brasileira”.

Para o professor Michael Daniel Bomm, a reforma administrativa não é ruim apenas para o serviço público, mas para toda a população, especialmente aquela que precisa dos serviços públicos. “É o serviço público, e não o mercado, que garante nossos direitos. É preciso valorização e investimento, não seu desmonte”.

A manifestação transcorreu de maneira pacífica e os participantes usaram máscaras, conforme orientação sanitária; na oportunidade foram arrecadados alimentos não perecíveis direcionados para uma entidade assistencial.