Mandalas terapêuticas – um recurso para o autoconhecimento e a promoção da saúde mental

Mandala é um termo sânscrito, uma língua morta de raízes indianas, e significa círculo. Ela pode ser encontrada em diversas culturas por todo o mundo.

Apesar de possuir a forma geométrica do círculo, as mandalas podem ser de outro formato, como triangular ou quadrada, desde que mantidas dentro do círculo.

Ela é considerada como um símbolo de integração e harmonia, proporcionando avanços na busca pelo autoconhecimento, além de causar um equilíbrio emocional e a paz interior.

Para muitas pessoas a mandala é apenas um objeto decorativo, que embeleza o ambiente, mas ela representa muito mais do que isso. Em algumas culturas, esse círculo que ela possui significa a interpretação da passagem da vida. No hinduísmo, por exemplo, as mandalas são utilizadas na representação da vida, de acordo com os propósitos do universo. Já para o budismo, esse tipo de pintura serve como instrumento de meditação, já que são usadas pelos monges para aguçar a sua concentração. Na cultura taoista, a mandala sugere o equilíbrio que deve se fazer presente na vida em todos os sentidos. Os próprios Yin e Yang, que mostram a dualidade de tudo o que existe no universo e é o conceito básico do taoismo, são representados por uma mandala.

O stress do dia a dia e a pressão do trabalho acabam por provocar uma desconexão da alma com o corpo é aí que o uso de mandalas terapêuticas permitem ajudar a resgatar um equilíbrio.

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga a arteterapeuta Tai Aragão explica sobre os benefícios das mandalas terapêuticas e também da oficina que acontecerá no Espaço Holístico Prema Vida no próximo dia (22), acompanhe:

DV: O que são mandalas terapêuticas?

“São mandalas utilizadas como: ferramenta de meditação ativa no ato de desenhá-las, de autoconhecimento quando analisamos as mandalas que criamos espontaneamente e também como instrumento energético de harmonização de ambientes”.

DV: Para que servem esses tipos de mandalas?

“Elas auxiliam no alívio da ansiedade e pensamento agitado ao trazer nossa atenção e foco ao momento presente – nossa respiração desacelera, assim como nossos batimentos cardíacos – além disso, posteriormente somos recompensados pelo sentimento de prazer em ter produzindo algo belo e de valor”.

DV: Quais os benefícios das mandalas terapêuticas no tratamento para ansiedade?

“As mandalas atuam tanto no hemisfério esquerdo do cérebro (racional e analítico) por desenvolver-se de forma ordenada e harmoniosa, quanto no hemisfério direito do cérebro (intuitivo e criativo) por tratar-se de uma criação espontânea e livre. Sendo assim, este processo proporciona satisfação aos dois hemisférios do cérebro, simultaneamente, ativando no indivíduo um estado de harmonia e equilíbrio mental e energético”.

DV: Fale sobre a oficina de mandalas que acontecerá dia 22:

“A oficina de Mandalas acontecerá no Espaço Holístico Prema Vida no dia 22/04 à partir das 14hs. Nela falarei da origem das Mandalas, o conceito de Geometria Sagrada e análise Junguiana sobre as mandalas (disponibilizarei material em PDF após a oficina).

Vou ensinar como desenhar uma mandala do zero e também falarei um pouco sobre alguns elementos usados na construção das mandalas como a cromoterapia, a numerologia e os arquétipos”.

Tai Aragão é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UNIFEV, fez vários cursos de Cromoterapia, Radiestesia, Cristaloterapia, Reiki, Arquétipos, Tarô, Numerologia e Feng Shui.

“A arte sempre fez parte de mim, fiz faculdade de arquitetura por ser apaixonada por arte. Desenhar sempre foi uma das minhas paixões. Em 2018 fui diagnosticada com TAG (Transtorno de Ansiedade Grave) e no meio de tantas buscas por ferramentas que me auxiliassem, descobri nas mandalas um oásis onde minha mente pode descansar. A partir disso eu mergulhei nos estudos a respeito delas, comecei a desenhar mais e mais, as pessoas começaram a gostar e passei a produzir peças personalizadas. Agora sinto que preciso compartilhar tudo que aprendi para que outras pessoas também possam usufruir de todos os benefícios que as mandalas podem nos oferecer!”

(Tai Aragão)

Instagram – @tai.aragao

Informações sobre a Oficina de Mandalas:

Local: Espaço Holístico Prema Vida

Data: 22 de abril

Horário: 14h

Inscrições/Informações: WhatsApp (17) 99198-2824 e (17) 99751-5381

(Colaborou – Andrea Anciaes)