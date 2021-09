Manchester United confirma Cristiano Ronaldo com a camisa 7 

Cavani cede o número na volta do ídolo português para o clube inglês depois de 12 anos e passa a vestir a 21, mesma que usa na seleção uruguaia.

O Manchester United confirmou nesta quinta-feira (2) que Cristiano Ronaldo vestirá a tradicional camisa 7 na sua volta ao clube depois de 12 anos. Além de ser o número com o qual o artilheiro português se notabilizou e adotou como marca, também representa muito na história do clube, tendo sido vestido por ídolos mais antigos como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham.

A dúvida em relação ao número se criou porque o atacante uruguaio Cavani tinha sido inscrito com a camisa 7 no Campeonato Inglês desta temporada, assim como na passada. E a troca poderia ser vetada pela Premier League, por praticamente não ter precedentes de mudanças em casos semelhantes.

Mas a mudança foi autorizada, e o atacante uruguaio Cavani, dono da camisa 7 até a vitória sobre o Wolverhampton no último domingo, cedeu. Assim, o sul-americano vai vestir a 21, mesma da seleção de seu país e livre a partir da saída de Daniel James para o Leeds United.

Com uma imagem de Cristiano Ronaldo abraçado a Cavani em jogo entre as suas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, o Manchester também divulgou um agradecimento do português ao uruguaio.

– Não tinha certeza se seria possível usar o número 7 na camisa de novo. Então, gostaria de agradecer muito a você, Edi, por este incrível gesto.

A estreia de Cristiano Ronaldo deve ser em 11 de setembro, no Old Trafford, casa do United em Manchester, contra o Newcastle, pela quinta rodada do Inglês.

*Informações/ge