Mamografia: orientações para um diagnóstico precoce e eficiente

Dia Nacional da Mamografia é comemorado na próxima segunda-feira (5).

Na próxima segunda-feira (5.fev), é celebrado o Dia Nacional da Mamografia. Essa data foi criada para conscientizar a população sobre a importância do exame preventivo utilizado contra o câncer de mama.

A Dra. Gabriela da Silveira Trindade, mastologista do SanSaúde, enfatiza a importância dessa avaliação para garantir altas taxas de cura, alcançando 98% de sucesso quando o diagnóstico é realizado precocemente.

Recomendações

Conforme as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, a mamografia é geralmente indicada a partir dos 40 anos, sendo aconselhável que seja realizada anualmente. Este é um protocolo eficiente para mulheres sem histórico familiar significativo de câncer de mama.

No entanto, em situações especiais, como histórico familiar, a Dra. Gabriela ressalta a importância de adaptar o cronograma. “Por exemplo, em casos em que a mãe teve câncer de mama aos 30 anos, a filha deve iniciar os exames aos vinte anos. Essa abordagem personalizada maximiza as chances de detecção precoce e tratamento eficaz”, destacou.

Ela destaca que investir na prática da mamografia anual é uma medida crucial para a preservação da saúde. “O exame não apenas identifica possíveis tumores em estágios iniciais, mas também contribui para a eficácia dos tratamentos, melhorando significativamente as perspectivas de cura”, enfatizou.

A especialista enfatiza que a mamografia não deve ser encarada apenas como um procedimento preventivo, mas sim como uma prática regular de autocuidado. A detecção precoce proporciona não apenas uma alta taxa de cura, mas também reduz a necessidade de tratamentos mais invasivos, aumentando a qualidade de vida das pacientes.

Como é a mamografia?

É um exame de raio X, que comprime um pouco as mamas.

Como se preparar para o exame e cuidados são necessários?

Para realizar a mamografia, não são necessários grandes preparos. O ideal é que a mulher faça o agendamento do exame alguns dias após a menstruação. Dessa forma, é possível evitar desconforto e sensibilidade nas mamas.

A mulher também deve evitar o uso de desodorante, cremes ou talco na região das mamas e axilas, visto que essas substâncias podem interferir no resultado do exame. Para mulheres com prótese de silicone, é preciso informar o profissional responsável pela condução do exame. Muitas vezes, isso pode dificultar a visualização das imagens.

Não se deve esquecer de levar os resultados de exames anteriores. Essas informações podem ser úteis para comparação e auxiliar no momento de realizar um diagnóstico ao avaliar o novo exame.

O autoexame pode substituir o exame de mamografia?

O autoexame é muito importante para a paciente se conhecer, mas ele não substitui a mamografia. É importante que isso fique bem claro. A mulher precisa sim conhecer o seu corpo, entender se tem algum sinal, se o mamilo está diferente, se existe alguma alteração na cor da pele. Tudo isso, é muito importante. Agora, de forma alguma, substitui a mamografia. Não é recomendável como um substituto.

Qual a importância do diagnóstico precoce?

Ele é fundamental. Quanto antes se descobre uma alteração na mamografia, seja um nódulo ou uma calcificação a cirurgia é menor e o tratamento será menos invasivo.

Quais as chances de cura de um diagnóstico precoce?

Um diagnóstico feito no início, tem uma chance de 95% de cura, ou seja, é muito importante a mulher fazer o exame de mamografia rotineiramente e, se descobrir alguma coisa, tratar isso bem cedo, já que as chances de cura são muito grandes.