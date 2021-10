Mais Santas Casas e hospitais do interior receberão recursos do governo estadual 

Deputado Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, participou de anúncio do governo estadual nesta quinta-feira.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta quinta-feira (30), do lançamento do programa “Mais Santas Casas”, o maior da história do SUS no Estado de São Paulo para auxílio financeiro às Santas Casas e hospitais filantrópicos. Serão R$ 1,2 bilhão por ano para apoiar 333 instituições.

No noroeste paulista, 39 instituições serão beneficiadas, sendo que 27 receberão o recurso extra do governo estadual pela primeira vez. São hospitais de pequenos municípios, que agora terão mais recursos para atender a população em melhores condições, com mais possibilidades, mais médicos e infraestrutura hospitalar adequada.

Na lista estão as Santas Casas de Cardoso, Palmeira d’Oeste, Tanabi, Nova Granada, General Salgado, Santa Adélia, Riolândia, Urânia, Estrela d’Oeste, Macaubal, Neves Paulista, Populina, Aparecida d’Oeste e Paulo de Faria.

A ajuda extra também é inédita para os hospitais de Nhandeara, Jaci, Mirassol, Potirendaba, Tabapuã, Urupês, Indiaporã, Itajobi e Pirangi, além do Hospital Bezerra de Menezes (Rio Preto), Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi (Catanduva) e o Inamex (Nhandeara).

Já as Santas Casas de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Rio Preto, José Bonifácio, Santa Fé do Sul, Novo Horizonte e Monte Aprazível, e o Hospital de Base de Rio Preto, Hospital Padre Albino (Catanduva), Fundação Pio XII (Hospital de Amor de Jales) e Hospital Escola de Catanduva continuam recebendo a ajuda, só que agora com acréscimo, o que poderá contribuir ainda mais com o atendimento.

“O Estado de São Paulo tem feito história. Conseguimos a vacina contra a Covid-19 com o Butantan. Agora, temos o maior programa da história de São Paulo sobre repasses extras para as Santas Casas e hospitais paulistas. Serão R$ 1,2 bilhão só neste ano para 333 instituições de saúde, para que todos possam continuar prestando um excelente serviço a toda a nossa população”, disse Carlão Pignatari.

A Assembleia Legislativa paulista, presidida atualmente pelo deputado, teve papel fundamental nas conquistas para a saúde, ao aprovar medidas que ajudar a recuperar a capacidade de investimento do Estado de São Paulo. “Estamos trabalhando firmes para garantir a todos as melhores condições de saúde. É uma grande conquista. As Santas Casas são referências em todo o Estado, além dos hospitais e instituições assistenciais e beneficentes, além de centros especializados”, afirmou Carlão Pignatari.

Os recursos serão utilizados no custeio da prestação dos serviços SUS, que incluem consultas, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência. Na ocasião, também foi anunciada uma nova linha de crédito, da ordem de R$ 300 milhões, voltada exclusivamente ao financiamento da aquisição de sistemas e equipamentos de energia solar fotovoltaica para estes estabelecimentos de Saúde: a linha ESG Saúde.

Programa

O “Mais Santas Casas” ampliará em 25% os recursos já destinados anualmente por meio de convênios, destinando mais de R$ 250 milhões extras neste tipo de auxílio financeiro e passará a alcançar 333 entidades, número 2,5 vezes maior que o de beneficiados até então – eram 130 conveniadas pelos programas pré-existentes.

A fim de consolidar todos os programas vigentes desde as gestões passadas no “Mais Santas Casas” e torná-lo permanente, contribuindo na gestão dos processos e repasses às entidades, o governador João Doria assinou um projeto de lei que será enviado ainda nesta quinta-feira à Alesp.

Com estes recursos extras do tesouro estadual, os serviços poderão ampliar e fortalecer a assistência atualmente prestada à população das 645 cidades por meio do SUS, colaborando para cobrir o deficit de recursos resultante da defasagem dos valores da tabela definida pelo Ministério da Saúde. O programa conta com indicadores de monitoramento e avaliação que serão periodicamente acompanhados pelas equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde.

RELAÇÃO DE SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIADOS NA REGIÃO NOROESTE DE SP: