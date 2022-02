Mais de 9 mil estudantes voltam às aulas presenciais nas escolas municipais

Decreto publicado em janeiro pela Prefeitura, extinguiu a possibilidade da presença facultativa, no entanto, ficam dispensados alunos sob recomendação médica. Volta ocorre nesta quarta (2).

A Prefeitura de Votuporanga/SP definiu para esta quarta-feira (2.fev) o retorno das aulas presenciais, que vai contar com a presença de mais de nove mil alunos, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Em decreto publicado no último dia 21 de janeiro, a Administração Municipal decidiu sobre o retorno das aulas presenciais em 100% obrigatório para os alunos matriculados no Ensino Público Municipal, Escolas Particulares, rede SESI e demais Instituições conveniadas com o município.

A alteração, quando comparado ao final do ano passado, é a obrigatoriedade da presença do aluno em sala nas unidades escolares, já que antes era facultativo. A medida atende orientação da Vigilância Epidemiológica, mediante análise do cenário pandêmico no Município e leva em consideração o início da vacinação de crianças de cinco a 11 anos.

No caso das crianças com comorbidades, é facultativa essa volta, mas os pais devem apresentar a documentação. Esses alunos receberão um plano de atividades.

Durante os primeiros 15 dias, a Secretaria da Educação realizará trabalho de diagnóstico e sensibilização das famílias sobre a importância de manter os alunos em sala de aula, já que as escolas são consideradas locais seguros para as crianças.

“Este é um momento de extrema importância e queremos passar aos pais a tranquilidade de que os seus filhos estarão em segurança dentro das nossas escolas. Faremos um acompanhamento constante do cenário epidemiológico e continuaremos seguindo todos os protocolos de biossegurança”, disse o secretário da Educação, Marcelo Batista.

Os estudantes que estiverem com sintomas de Covid-19 devem ficar em casa, assim como os professores. Os pais também precisam comunicar as escolas sobre o motivo dos filhos não estarem frequentando as aulas.

Pandemia

As aulas presenciais foram suspensas em março de 2020 nas 31 unidades escolares da Prefeitura e forçou uma revolução no ensino de cerca de 7,6 mil alunos matriculados na rede municipal que foram vedados de comparecer nas salas de aula.

Os alunos só retornariam aos bancos escolares em agosto de 2021, de maneira facultativa e com diversos protocolos de biossegurança, por meio do Programa Escola Mais Segura, de forma a garantir o retorno com tranquilidade aos alunos, pais e profissionais da educação.

Em novembro do ano passado, as escolas puderam voltar a receber até 100% dos alunos, mas respeitando o distanciamento social, o que provocou o rodízio de turmas na maioria das escolas. Já em dezembro, no fim do ano letivo, as restrições basearam-se aos protocolos sanitários comuns e as aulas puderam ser retomadas num ‘novo normal’.