Mais de 73 mil eleitores vão às urnas neste domingo em Votuporanga 

Veja orientações para votar de forma tranquila e segura. Pleito para cinco cargos ocorre das 8h às 17h.

O dia das eleições gerais de 2022 é neste domingo (2.out), e a zona eleitoral de Votuporanga/SP detém uma parcela de pouco mais de 73 mil dos 34 milhões de eleitoras e eleitores, distribuídos em 10.769 locais de votação em todo o Estado de São Paulo, que representa pouco mais de 22% do eleitorado nacional. O pleito abrange cinco cargos, que serão apresentados na tela da urna eletrônica na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, senador, governador, e, por último, presidente da República.

Para cumprir sua participação na democracia o votante deve comparecer ao seu local de votação, das 8h às 17h, levando um documento de identificação com foto. Esse documento pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a habilitação, o passaporte, entre outros. O e-Título, aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor, também é aceito desde que contenha foto, o que ocorre nos casos em que a pessoa fez a coleta dos dados biométricos na Justiça Eleitoral.

É muito importante que todas e todos compareçam ao local de votação com os números anotados (colinha), de modo que o exercício do voto aconteça de forma ágil e segura. Isso contribuirá para que o processo transcorra dentro da normalidade em cada seção eleitoral.

Colinha e ordem de votação

Na hora da votação, é importante ter atenção quanto à ordem estabelecida pelo Congresso Nacional. Confira abaixo:

Deputado Federal – é o primeiro cargo a ser votado, que tem 4 dígitos.

Deputado Estadual – vem na sequência, com 5 dígitos;

Senador e seus dois suplentes – o eleitor deve teclar 3 dígitos;

Governador e Vice-Governador – 2 dígitos;

Presidente e Vice-Presidente da República – também 2 dígitos.

Vale lembrar que os dois primeiros dígitos, para todos os cargos, referem-se ao número da agremiação partidária do candidato. Também é importante conferir o número digitado e o cargo que aparece na tela, bem como a foto do candidato que aparecerá, para evitar transtornos. Somente depois, o eleitor ou eleitora deve confirmar o voto.

O que pode ou não no dia da votação

No dia da votação, o eleitor ou eleitora pode manifestar sua convicção política e ideológica, desde que isso seja feito de forma individual e silenciosa. Isso quer dizer que está liberado ir votar com broche, bandeira, adesivo ou camiseta do seu candidato ou partido. Não é permitido, contudo, a aglomeração de pessoas uniformizadas nem portando algum identificador de candidato ou partido.

Também é proibido abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar, alerta a Justiça Eleitoral. Tais atitudes podem configurar o crime de boca de urna, prática proibida pela legislação eleitoral e cuja pena pode ser de seis meses a um ano de detenção.

Outro alerta feito pela Justiça Eleitoral é para que a eleitora ou eleitor não leve celular nem câmera para a cabine de votação. Tirar fotos da urna e de votos não é permitido, pois é visto como uma maneira de quebrar o sigilo do voto, um dos princípios fundamentais do processo eleitoral.

De acordo com o TSE, quem for flagrado na cabine com qualquer aparelho de telecomunicação – incluindo celular, walkie talkie ou radiotransmissor – ou de registro como câmera fotográfica e filmadora, pode ser enquadrado no artigo 312 do Código Eleitoral, que prevê pena de até dois anos de detenção a quem violar ou tentar violar o sigilo do voto.

No caso de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, a pessoa pode contar com o auxílio de uma pessoa de sua escolha para votar, mesmo que isso não tenha sido solicitado antes do dia da votação.

De acordo com o TSE, a eleitora ou eleitor cego pode receber orientações dos mesários sobre o uso do sistema de áudio disponível na urna eletrônica, com fone de ouvido descartável oferecido pela Justiça Eleitoral.

Neste ano, há urnas que possuem legenda em libras, para auxiliar o voto de quem possui deficiência auditiva.

Transporte gratuito para moradores da zona rural

A fim de garantir que os votuporanguenses que residem na zona rural exerçam o direito à cidadania, estarão disponíveis ônibus para a locomoção, no primeiro turno das eleições e, também para o segundo turno, em 30 de outubro, se houver.

De acordo com o edital, o ponto de embarque e desembarque dos eleitores será na praça da Matriz. Para este dia de votação, as três linhas contarão com frota máxima e intervalos menores.

A primeira passará pela Vila Carvalho, Cruzeiro e ponte do Rio São José; a segunda, em Simonsen, mas pela Estrada Municipal, atravessando diversos bairros rurais. Já a terceira linha será focada nas pessoas com necessidades especiais, ou seja, um ônibus com acessibilidade, conforme se fizer necessário.

Os primeiros ônibus do dia passarão pelos trajetos a partir das 8h, o segundo horário às 10h, o terceiro às 13h e o último para que os moradores consigam acessar o ônibus é a partir das 15h.