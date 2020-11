Mais de 70 mil eleitores devem exercer o direito do voto hoje em Votuporanga

Em Votuporanga 71.543 moradores estão aptos a votar. Ao todo, existem 29 locais de votação, entre escolas e outras unidades.

Três candidatos estão concorrendo à prefeitura, enquanto 215 candidatos a vereador disputam 15 vagas na Câmara Municipal. Confira abaixo a lista completa de candidatos a prefeito de Votuporanga:

Dr. Hery Kattwinkel (PTB) – 14

João Garcia (PODE) – 19

Jorge Seba (PSDB) – 45

Segundo projeções baseadas nas eleições de 2016, o partido precisa ter entre 3,5 mil votos para eleger um vereador. Caso consiga 7 mil votos, dois vereadores ocuparão duas cadeiras no Legislativo.Como Votuporanga possui menos de 200 mil eleitores, a Justiça Eleitoral não prevê a possibilidade de existir segundo turno.

Horário

Para reduzir o risco de aglomerações nos dias de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ampliou em uma hora o horário de votação. As seções eleitorais estarão abertas das 7h às 17h.

As três primeiras horas, de 7h a 10h, serão preferenciais para as pessoas com mais de 60 anos.

O Tribunal Superior Eleitoral orienta que os menores de 60 anos não compareçam aos locais de votação nessas primeiras horas da manhã.

Acompanhantes ou eleitores abaixo dessa faixa etária não serão impedidos de votar, mas deverão aguardar ao final da fila ou em fila separada, respeitando a preferência dos maiores de 60.

Guia rápido

Veja, abaixo, as principais regras para a conduta nos dias de votação:

Eleitor

Uso obrigatório de máscaras de proteção;

Uso de álcool em gel, disponível na seção, para limpar as mãos antes e depois de votar;

Levar a própria caneta (mas, caso esqueça, haverá canetas extras e higienizadas nas seções);

Distância mínima de um metro dos demais eleitores e mesários.

Mesários

Uso de máscaras de proteção para trocar a cada quatro horas (serão fornecidas três máscaras para cada mesário);

Uso de viseiras plásticas (face shields), que serão fornecidos pelo TSE;

Álcool em gel de uso individual e regras de higienização;

Álcool 70% para limpeza de superfícies;

Distância mínima de um metro dos eleitores e demais mesários.

Passo a passo

O Tribunal Superior Eleitoral também elaborou um passo a passo para o eleitor:

Entre na seção eleitoral e fique na frente da mesa;

Mostre seu documento oficial com foto em direção ao mesário;

Após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você;

Guarde o documento;

Limpe as mãos com álcool em gel;

Assine o caderno de votação;

Se precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário;

Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação;

Digite os números dos candidatos;

Na saída, limpe as mãos com o álcool em gel novamente.