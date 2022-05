Mais de 650 toneladas de materiais são recolhidas pelo Cidade Limpa em Votuporanga 

Em dez dias, foram realizadas 335 viagens de caminhões que recolheram materiais como móveis velhos, pneus, eletrodomésticos e outros materiais recicláveis.

Balanço divulgado pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Votuporanga apontou o recolhimento de mais de 650 toneladas de materiais descartados pela população durante o programa Cidade Limpa, realizado em parceria com a TV Tem entre os dias 25 de abril e 6 de maio deste ano.

Foram contabilizadas cerca de 335 viagens de caminhões que levaram ao Ecotudo materiais como móveis velhos, pneus, eletrodomésticos inutilizados, plásticos, tambores e outros materiais recicláveis que terão o descarte correto para cada tipo de resíduo.

A iniciativa foi uma união de esforços entre as Secretarias Municipais de Obras, da Cidade, da Saúde e também Saev Ambiental e Coopervinte.

Ecotudo

Durante todo o ano, a Prefeitura de Votuporanga e a Saev Ambiental disponibilizam três unidades do Ecotudo em funcionamento para coleta de resíduos domiciliares. O local recebe resíduos sólidos, entulhos de construções, podas de árvores, óleo de cozinha, móveis velhos, roupas, resíduos eletrônicos, pneus, madeiras, entre outros.

Vale lembrar que os Ecotudos não recebem lixo industrial, hospitalar, embalagens de agrotóxicos ou embalagens de produtos veterinários e materiais de empresas ou de fins comerciais, apenas os de origem residencial.

O horário de funcionamento das unidades é das 7h às 19h, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. O Ecotudo Norte, está localizado na Avenida Sete, 2440, paralela à Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Distrito Industrial I. O Ecotudo Sul, está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras I. Já o Ecotudo Oeste, está localizado no alto da vicinal Nelson Bolotário (Subida da Morte).