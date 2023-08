Mais de 400 alunos receberão certificados de conclusão de cursos do CTMO

Qualificações foram ofertadas em parceria com Senac, Instituto Federal e Sest Senat; cerimônia integra o calendário pela celebração dos 86 anos de Votuporanga.

Entre os motivos para celebrar os 86 anos de Votuporanga, a capacitação profissional de dezenas de votuporanguenses, por meio de cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura. Nesta quarta-feira (2.ago), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico promoverá a cerimônia de formatura dos cursos promovidos no Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, por meio de parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Instituto Federal e Sest Senat. Cerca de 400 alunos são esperados para receber seus certificados.

As capacitações foram promovidas no primeiro semestre deste ano. “Uma boa qualificação profissional é importante para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou para quem busca oportunidades em novas áreas. Votuporanga reconhece essa importância e está sempre buscando melhorias para que as oportunidades sejam um direito de todos”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

Todos os cursos são gratuitos para a população e buscam atender as expectativas do mercado de trabalho. “A nossa base do plano de governo é a geração de emprego e renda, porque acreditamos que assim é possível transformar a vida das pessoas e impulsionar o desenvolvimento da cidade. Quando ofertamos qualificação profissional, estamos ampliando as oportunidades de trabalho e garantindo que em Votuporanga, as empresas encontram mão de obra qualificada”, celebrou o prefeito Jorge Seba.

Nesta quarta-feira, receberão os certificados os profissionais que se formaram nos cursos de Higiene e manipulação de alimentos; Técnicas de garçom e garçonete; Libras básico p/ atendimento ao público; Atendimento ao cliente; Como falar em público; Educador social; Costureiro; Cuidador de idoso; Manicure e pedicure e Estilista de moda, ofertados pelo Senac. Já pelo IFSP, Eletricista instalador; Básico de software-bim autodesk revit; Educação ambiental e sustentabilidade e Informática básica. No Sest Senat, foram oferecidos cursos Capacitação para Frentistas; Básico para Operador de Empilhadeira; Operador de Minicarregadeira; Operador de Guindaste Hidráulico Articulado; Logística – Conceitos e Aplicações; Desenvolvimento de Liderança; Encarregado de Expedição; Capacitação de Monitor de Transporte Escolar; Mecânica Diesel – Básico; NR 20 – Básico – Classe III e NR 35.

Além destas turmas, em breve os alunos dos cursos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industria (Senai) também receberão certificados.

Para ficar por dentro das oportunidades gratuitas de formação, basta acessar o “EmpregaVotu”, plataforma on-line para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada, disponível no site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br).