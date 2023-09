Mais de 3,5 mil estudantes participam da 15ª Mostra Unifev 

Evento reuniu jovens de toda a região na última sexta-feira (22); Instituição também promoveu o lançamento da campanha do Vestibular 2024.

Nem as altas temperaturas afastaram o público da 15ª Mostra Unifev, realizada na última sexta-feira (22.set), na Cidade Universitária. A feira de profissões, que completou 15 anos em 2023, foi sucesso mais uma vez e contou com a presença de mais de 3,5 mil estudantes da região e de Iturama/MG.

O Centro Universitário de Votuporanga é uma das únicas Instituições de Ensino Superior (IES) do interior paulista a realizar um evento desse porte, gratuito e aberto à comunidade. O objetivo do evento foi possibilitar aos participantes a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura e corpo docente da Unifev, bem como orientar e esclarecer as principais dúvidas quanto à escolha de uma futura carreira, considerando o mercado de trabalho e dicas importantes sobre o cotidiano de cada profissão.

Pela primeira vez a feira foi realizada em um dia só, contando com 12 horas de atividades ininterruptas. O reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu a dedicação e o empenho de todos os envolvidos. “É uma grande alegria poder receber, mais uma vez, tantos estudantes entusiasmados em ingressar no Ensino Superior. A Mostra Unifev oportuniza um importante trabalho de orientação profissional aos visitantes, além de abrir as portas da Instituição para a comunidade”.

A estrutura do evento também foi toda reformulada, contando com estandes das profissões, que ofereceram informações sobre formação, estágios e mercado de trabalho e, com mais força a partir desse ano, inovação e empreendedorismo, usando e abusando de muita tecnologia. “Os núcleos da Unifev, assim como os setores de EaD, pós-graduação e da Uniestágio, também estiveram presentes e explicaram para os possíveis vestibulandos seus trabalhos e projetos na Instituição”, explicou o reitor.

As estudantes da 2ª série do Ensino Médio de uma escola de Sebastianópolis do Sul, Laira Beatriz e Sthephani Caroline, de 16 e 17 anos respectivamente, aprovaram o evento. “Foi muito importante para nós conhecermos as diversas áreas de atuação que a Unifev oferece. Saímos daqui com menos dúvidas do que quando entramos e isso é ótimo”, disse Laira.

“Eu adoro a área criminal, atualmente faço um curso técnico de perícia também. E, aqui na Mostra, eu vi que além do Direito, outras profissões podem me auxiliar a seguir essa carreira, como por exemplo o curso de Biomedicina”, ressaltou.

Vestibular 2024

Durante a Mostra, a Unifev lançou a campanha do Vestibular 2024 e atualizou, simultaneamente, todas as suas plataformas e redes sociais. Com o tema “Nada vai me parar”, a campanha deste ano traz histórias reais de quem precisou superar limites para alcançar seu sonho de cursar uma graduação. Além disso, a Instituição mais uma vez oferece descontos na matrícula antecipada

O Vestibular 2024 é 100% online e gratuito. O processo seletivo será por meio de uma redação. As inscrições podem ser feitas através do site unifev.edu.br/vest24. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (17) 3405-9990.