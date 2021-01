Mais de 300 motoristas já foram multados no trânsito de Votuporanga somente em 2021 

No ano de 2020, no município, condutores que desrespeitaram as leis de trânsito tiveram que pagar R$ 1.382.733,93 em multas.

Somente nos primeiros 15 dias de janeiro de 2021, 324 multas de trânsito já foram aplicadas no perímetro urbano de Votuporanga/SP, o número é uma pequena fração quando comparado ao ano passado, que em todo o período 18.681 autuações foram lavradas, tendo os motoristas que desembolsar R$ 1.382.733,93 em multas.

Segundo levantamento da prefeitura, com exclusividade ao Diário de Votuporanga, em 2019 o número de infrações punidas com multa totalizou 18.587.

Ainda segundo esses dados, os pontos onde os condutores mais são flagrados cometendo infrações em Votuporanga são: Rua Amazonas, Avenida Emílio Arroyo Hernandes, Rua São Paulo, Rua Pernambuco, Avenida Horácio dos Santos, Avenida República do Líbano e Avenida Jerônimo Figueira da Costa.

Vale ressaltar que desde o início da pandemia não houve fiscalização por radar móvel no município; contudo o radar fixo que mais multa em Votuporanga é o localizado na Avenida Horácio dos Santos.

O levantamento da prefeitura ainda apontou que as principais infrações cometidas pelos motoristas são: