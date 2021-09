Mais de 30 pessoas ficam feridas após ônibus de Fernandópolis tombar na BR-369 

Segundo o SAMU, dentre as vítimas, três tiveram ferimentos graves. Acidente aconteceu nesta quarta (29), em Ubiratã, no centro-oeste do Paraná.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-369, em Ubiratã, no centro-oeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (29), segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações preliminares indicam que o ônibus de compristas seguia de Foz do Iguaçu/PR, para a região de Fernandópolis/SP, quando um veículo na contramão fez uma ultrapassagem forçada.

Segundo a polícia, para evitar a colisão frontal, o ônibus acabou tombando fora da pista, às margens da BR-369.

O veículo ficou completamente fora da rodovia, em uma área de plantação e, por isso, não houve interdição.

Conforme o SAMU, entre as vítimas, três tiveram ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Ubiratã, da concessionária que administra a via e do SAMU atenderam a ocorrência.

Conforme a PRF, havia 43 nomes na lista de passageiros, mas o número de pessoas no ônibus no momento do acidente será confirmado, pois algumas podem ter desembarcado durante o percurso.

Os passageiros que não se feriram no acidente foram encaminhados para o Ginásio de Esportes de Ubiratã, segundo a polícia.

A maioria das pessoas feridas foram encaminhadas para a Santa Casa de Ubiratã, conforme a PRF, e alguns feridos de maior gravidade foram pra Campo Mourão e Cascavel de helicóptero.

A Polícia Rodoviária Federal disse que, a princípio, não há vítimas mortas no local do acidente.

