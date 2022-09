Mais de 3.700 estudantes participam da 14ª Mostra Unifev

Evento, que voltou ao modelo presencial em 2022, reuniu jovens de 04 estados durante os dias 15 e 16 deste mês; Instituição também promoveu o lançamento da campanha do Vestibular 2023.

A 14ª Mostra Unifev voltou a ser realizada de forma presencial, nos dias 15 e 16 deste mês, e foi sucesso de público. Mais de 3.700 estudantes de escolas de toda a região de Votuporanga e de outros 03 estados brasileiros estiveram presentes na Cidade Universitária para participarem da feira de profissões promovida pela Instituição.

O Centro Universitário de Votuporanga é a única Instituição de Ensino Superior (IES) do interior paulista a realizar um evento desse porte, gratuito e aberto à comunidade. O objetivo foi possibilitar aos participantes a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura e corpo docente da Unifev, bem como orientar e esclarecer as principais dúvidas quanto à escolha de uma futura carreira, considerando o mercado de trabalho e dicas importantes sobre o cotidiano de cada profissão.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, enalteceu a dedicação e o empenho de todos os envolvidos. “É uma grande alegria poder receber tantos estudantes entusiasmados em ingressar no Ensino Superior. A Mostra Unifev oportuniza um importante trabalho de orientação profissional aos visitantes, além de abrir as portas da Instituição para a comunidade”.

Vestibular 2023

Durante a Mostra, a Unifev lançou a campanha do Vestibular 2023 e atualizou, simultaneamente, todas as suas plataformas e redes sociais. Além disso, a ativação foi transmitida ao vivo pelo canal da Rádio e TV Unifev no YouTube.

Com o tema “Chega Junto”, a campanha deste ano mergulha na era digital e, com muitas cores, mostra ao aluno que, aliado ao ensino de qualidade, na Unifev ele pode se desenvolver também de forma pessoal. Ou seja, na Instituição o estudante vai encontrar sua galera, descobrir o seu propósito, além de se preparar para o mercado de trabalho, se destacando da concorrência.

O Vestibular 2023 é 100% online e gratuito. O processo seletivo será por meio de uma redação.

As inscrições podem ser feitas através do site unifev.edu.br. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (17) 3405-9990.