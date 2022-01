Mais de 20 mil votuporanguenses deixaram de completar esquema vacinal contra a Covid-19 

Em meio a pico de síndromes gripais, Secretaria da Saúde aponta que dos 20.657 faltosos, 4.356 são de 2ª dose e outros 16.301 do reforço.

Após as festividades de fim de ano e em meio ao que pode ser uma nova onda da Covid-19, um levantamento da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga/SP, o qual o Diário teve acesso nesta quinta-feira (6), aponta que 20.657 munícipes se ‘esqueceram’ de completar o esquema vacinal.

De acordo com os números divulgados pela pasta, 4.356 votuporanguenses ainda não tomaram a 2ª dose do imunizante e outros 16.301 o reforço em dose adicional.

A Prefeitura, desde dezembro, disponibilizou uma van que percorre bairros da cidade realizando a imunização itinerante, além, dos tradicionais plantões fixos em postos como no Assary Clube de Campo.

Além dos horários especiais, o atendimento normal continua sendo feito das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, nos postos volantes montados no Assary e Capela Santo Expedito. Ao comparecer é necessário levar documentos pessoais e, para a dose de reforço, também é preciso o cartão verde, que é o comprovante do recebimento da dose anterior.

Podem se vacinar com a primeira dose dos imunizantes os adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente. Também estão sendo aplicadas as segundas doses em todos que já estão no prazo estipulado na carteirinha de vacinação, inclusive quem tomou a dose única da Janssen há pelo menos dois meses. Além disso, são aplicadas as terceiras doses em todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.