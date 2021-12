Mais de 20 idosos testam positivo para Covid-19 em asilo de Penápolis

Segundo a direção do Lar Vicentino, quatro moradores, com idades acima de 70 anos, precisaram ser internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Outros 22 seguem em isolamento no asilo.

Vinte e seis idosos e quatro funcionários do Lar Vicentino de Penápolis/SP testaram positivo para a Covid-19. Os resultados dos exames foram divulgados no começo da semana passada.