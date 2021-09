Mais de 1,8 mil detentos deixam presídios em saída temporária nas regiões de Rio Preto e Araçatuba 

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, benefício para presos do regime semiaberto começou nesta terça (14) e vai até a próxima segunda-feira (20).

Mais de 1,8 mil detentos deixaram as unidades prisionais do noroeste paulista para a saída temporária, na terça-feira-feira (14).

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a previsão é que 1.875 presos do regime semiaberto tenham sido beneficiados nas cidades de Araçatuba, Birigui, Catanduva, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Novo Horizonte, Olímpia, Pereira Barreto, São José do Rio Preto e Votuporanga.

Ainda segundo a SAP, as saídas temporárias são previstas na Lei de Execução Penal e têm datas reguladas no estado de São Paulo.

Os reeducandos devem retornar às unidades prisionais até a próxima segunda-feira (20).

