Mais de 170mm: chuva causa estragos em Votuporanga 

Entre as situações registradas estão o transbordamento da Represa Municipal e o deslizamento de terra na Rodovia Péricles Bellini. Não houve registro de pessoas feridas.

Equipes da Prefeitura de Votuporanga/SP trabalham desde as primeiras horas de domingo (4.dez) para limpeza de alguns locais da cidade que sofreram danos com a forte chuva da madrugada. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 170 milímetros de chuva durante a noite toda.

Entre as situações registradas estão o transbordamento da Represa Municipal da Saev Ambiental, o deslizamento de terra na Rodovia Péricles Bellini, ocorrido após o rompimento de uma tubulação de água no cruzamento da Av. Das Nações com a Av. Domingos Pignatari; além de derrubar parte do muro da Escola Estadual “Dr. José Manoel Lobo”. Não houve o registro de vítimas.

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) precisou ser interditado e os atendimentos foram transferidos, provisoriamente, para a sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na Av. João Gonçalves Leite, 4705. A unidade passará por reforma geral, que já estava programada, e depois que a obra for concluída os serviços voltarão a ser oferecidos no local.

A Defesa Civil atendeu algumas ocorrências, no entanto, felizmente não houve registro de pessoas feridas, apenas alguns danos materiais devido às quedas de árvores e pontos de alagamento em alguns locais específicos devido a grande quantidade de chuva. As equipes da Defesa Civil seguem prestando apoio ao Corpo de Bombeiros e também às equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e da Saev Ambiental.

As chuvas são comuns nesta época do ano, por isso, a Defesa Civil alerta sobre a manutenção de alguns cuidados como manter calhas sempre limpas; não acumular lixo nem entulhos nas ruas para não prejudicar o escoamento das águas; manter árvores podadas regularmente; não jogar lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, córregos e ruas; e desligar e desconectar os aparelhos elétricos, quando perceber chuvas fortes acompanhadas de raios.

Em casos de queda de árvores ou situações relacionadas a ocorrências desta natureza, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.