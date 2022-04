Mais cidades chinesas reforçam controles com aumento de casos de covid

Xangai registrou um número recorde de casos sintomáticos de covid-19.

Xangai registrou um número recorde de casos sintomáticos de covid-19 neste sábado (16.abr) e outras áreas da China reforçaram controles, enquanto o país mantinha sua estratégia de “liberação dinâmica” que visa acabar com a variante Ômicron, que é altamente transmissível. A zona econômica do aeroporto de Zhengzhou, uma área central de fabricação chinesa que inclui a Foxconn, fornecedora da Apple, anunciou um lockdown de 14 dias na sexta-feira “a ser ajustado de acordo com a situação epidêmica”.

No noroeste da China, a cidade de Xian pediu na sexta-feira aos moradores que evitem viagens desnecessárias para fora de seus complexos residenciais e encorajou as empresas a ter funcionários trabalhando em casa ou morando em seu local de trabalho, após registrar dezenas de infecções por covid-19 neste mês.

Uma autoridade do governo de Xian, em resposta às preocupações dos moradores sobre uma possível escassez de alimentos, disse neste sábado que o anúncio não constitui um lockdown.

A cidade de Suzhou, perto de Xangai, informou neste sábado que todos os funcionários capazes de trabalhar em casa devem fazê-lo, e os complexos residenciais e empresariais devem evitar a entrada desnecessária de pessoas e veículos.

