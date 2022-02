Maior carnaval do Estado chega a São José do Rio Preto

Oba Festival anuncia edição de 15 anos para 2023; Ivete Sangalo e Gusttavo Lima já estão confirmados.

Depois do adiamento do carnaval 2022 por conta da pandemia, os fãs do Oba Festival aguardam ansiosos as definições para a edição de 15 anos da festa. Nesta quinta-feira (10.fev), as redes sociais trarão o anúncio de que o evento, considerado o maior do Estado de São Paulo, está confirmado para a data de 18 a 21 de fevereiro de 2023 em São José do Rio Preto com Ivete Sangalo e Gusttavo Lima entre as atrações.

Para os quatro dias do agito, a megaestrutura do Mundo Oba será montada no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” e já traz confirmados os dois maiores nomes da música brasileira, além de outras atrações que serão apresentadas ao longo da preparação da festa.

O público pode curtir a folia em três ambientes diferentes, pista, camarote Oba e camarote premium, todos com 100% open bar. As vendas, que estavam paralisadas, retomam a partir do próximo dia 17 de fevereiro em condições especiais. O site oficial é obafestival.com.br

Para aqueles que já haviam adquirido os ingressos para o evento, os acessos estão válidos automaticamente para 2023. Aos que desejarem pedir reembolso, as informações estarão nas redes sociais do evento e no site. Também pelas páginas é possível saber como agir no caso de carnês e boletos com parcelas vencidas. A entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A organização destaca que “ao manter o seu ingresso, você está demonstrando a sua solidariedade a uma classe inteira de profissionais e não vai se arrepender de aguardar pela realização de 15 anos do Oba que promete ser histórica e a maior de todos os tempos”.

Em 2021, por conta da pandemia, os organizadores adiaram por duas vezes a edição por decisão própria com base no agravamento do número de casos. Em 2022, o carnaval foi novamente adiado. O Oba, desde o início, incentivou o plano de vacinação e sempre trabalhou com a exigência do passaporte da vacina para os foliões, além de sempre seguir o plano SP de retomada de eventos. Inclusive, diversas campanhas foram feitas nas redes sociais do evento em defesa da vacina e orientando a todos para a importância da imunização.

Oba Festival

O Oba Festival é um super evento realizado por 14 edições na cidade de Votuporanga e que chegará à 15ª edição em 2023 (18/02 a 21/02) numa megaestrutura montada no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” em São José do Rio Preto, há 440 km da capital.

O Oba Festival é o maior carnaval do Estado de São Paulo, realizado em um espaço indoor gigantesco, chamado Mundo Oba, que possui infraestrutura completa para receber milhares de foliões vindos dos quatro cantos do Brasil e do exterior. A galera se encontra em diferentes ambientes, sendo pista, camarote Oba e camarote Premium By Café de La Musique.

Quem compra o passaporte para o Oba tem direito a quatro dias de festa em mais de 40 horas de música para todos os gostos, atendimento VIP e os maiores shows do Brasil.

A festa começa no início da noite e segue até a madrugada com artistas nacionalmente conhecidos se revezando no palco e trio elétrico. Grandes nomes já passaram pelo nosso palco, como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e muitos outros famosos da axé music e também da música eletrônica, funk e sertanejo.