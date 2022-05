Maio Amarelo: campanha quer preservar vidas no trânsito 

Tema deste ano é Juntos Salvamos Vidas.

Salvar vidas não é apenas para profissionais da área da saúde, bombeiros ou socorristas. Qualquer cidadão pode ajudar. Por isso, a campanha Maio Amarelo, pela segurança nas vias, traz o tema Juntos Salvamos Vidas, e convida todas as pessoas, condutores de veículos ou pedestres, para preservarem vidas no trânsito.

O secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, destaca que o Maio Amarelo faz parte de um plano maior, de reduzir o número de vítimas de acidentes em dez anos.

Frederico Carneiro aponta ainda que, além das medidas de segurança que cada um pode ter, é preciso melhorar as vias e os veículos, para que, caso um acidente aconteça, os danos sejam menores:

A campanha Maio Amarelo chama a atenção também para a responsabilidade do pedestre com a própria segurança, como atenção ao procurar uma faixa para atravessar, esperando a vez no semáforo. Os cuidados valem também para quem anda de bicicleta ou de motocicleta.

Este ano, a mobilização pela paz no trânsito volta para as ruas e estradas, após dois anos de interrupção, por causa da pandemia de covid-19.

*Informações/AgênciaBrasil