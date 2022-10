Maicon treina separado e goleiro é reintegrado no Santos 

Treino desta quinta-feira contou ainda com participações de Rwan Seco, Luan e Eduardo.

O Santos segue a preparação para o clássico contra o Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O elenco santista treinou pela manhã desta quinta-feira (20.out), no CT Rei Pelé. Foi a primeira atividade na semana em que o técnico interino Orlando Ribeiro pôde contar com todos os jogadores à disposição.

O comandante do Peixe contou os retornos do atacante Rwan Seco, o meia Luan e o zagueiro Eduardo Bauermann. Seco havia sido preservado após sentir um incômodo na posterior da coxa esquerda. Já Luan se recuperou de uma mialgia na coxa direita, enquanto Bauermann precisou tratar de um entorse no tornozelo esquerdo.

Já zagueiro Maicon segue realizando transição física no gramado do CT Rei Pelé. O defensor, que se recuperou de uma lesão na coxa direita, participou de uma atividade com bola, mas sem contato com o restante do elenco.

Por outro lado, o atacante Marcos Leonardo e o goleiro John não treinaram com o grupo. A dupla segue em tratamento interno com a fisioterapia no departamento médico do clube. O quadro de ambos é de evolução.

Outra novidade no treino desta quinta foi goleiro Diógenes, que foi reintegrado ao elenco e trabalhou normalmente. O jogador havia sido afastado no fim de setembro após atrasos e ausência em treinos. Ele passou as últimas semanas trabalhando em horário alternativo junto de atletas que treinam à parte do grupo.

Um provável Santos para enfrentar o Corinthians é formado por: João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Rwan Seco ou Lucas Barbosa).