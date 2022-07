Maicon e Rodrigo Fernández não enfrentam o Avaí 

Dupla está com problemas musculares e desfalca o Peixe na partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos não terá dois importantes jogadores no jogo contra o Avaí, às 19h deste sábado (16.jul), na Ressacada. O zagueiro Maicon e o volante Rodrigo Fernández têm problemas musculares e não entram em campo na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Maicon havia sentido dores na panturrilha e sido substituído na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. Um exame de imagem realizado no dia seguinte apontou a lesão no local.

Já Rodrigo Fernández se queixou de um desconforto muscular na coxa esquerda. Apesar de não ter lesão, o volante não ficará à disposição do técnico Marcelo Fernandes para enfrentar o Avaí.

Diante dos problemas, o Santos deve entrar em campo no sábado com: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

O Santos é o oitavo colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos.