Maguila trata doença incurável em clínica de Itu (SP)

Ex-boxeador de 61 anos, um dos principais brasileiros da história da modalidade, dá sinais de estagnação de problema na cabeça e reencontra qualidade de vida em clínica que virou seu lar

Por Emilio Botta — Itu, SP

A luta da vida: Maguila trata doença incurável em refúgio no interior de SP

Prestes a completar 62 anos, José Adilson dos Santos Rodrigues, o Maguila, trava uma luta pela vida. Diagnosticado há anos com encefalopatia traumática crônica (ETC), também conhecida como “demência pugilística”, um dos maiores boxeadores da história do Brasil busca qualidade de vida e momentos de tranquilidade após mais de duas décadas de carreira.

Há quase três anos no Centro Terapêutico Anjos, em Itu, interior de São Paulo, Maguila passa os dias longe da rotina de treinos, viagens e lutas do passado. Atualmente, entre medicações e atividades programadas, o ex-pugilista relembra pela televisão alguns dos grandes momentos que teve nos ringues.

“A minha recuperação está tranquila e favorável. Estou aqui na clínica tranquilo e sossegado. Quero mandar um abraço para todos os meus fãs do Brasil, que faz tempo que não vejo. Um abraço grande para eles”, disse Maguila em vídeo exclusivo para o GloboEsporte.com.

Ocasionada pelos incontáveis golpes sofridos ao longo da carreira, a ETC é uma enfermidade neurodegenerativa evolutiva e incurável. Ou seja, o tratamento de Maguila é paliativo e busca estender com qualidade os anos de vida que ele tem pela frente.

– A doença dele não teve melhora, mas a qualidade de vida sim. Ele respeita regras e as medicações estão sendo cumpridas. O Maguila faz o tratamento no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas que é continuado na clínica em Itu. Por isso que ele está cada vez com a qualidade de vida melhor. Não vou falar que o Maguila está curado ou vai sair dessa clínica e voltar para a sociedade. As pessoas precisam ter consciência que a doença é degenerativa, progressiva e irreversível – disse Irani Pinheiro, esposa do ex-lutador.

Ao longo da carreira profissional de 17 anos, entre 1983 e 2000, Maguila lutou 85 vezes, com 77 vitórias – sendo 61 nocautes -, sete derrotas e um empate técnico.

Por se tratar de uma doença sem cura, Maguila escolheu, por vontade própria, permanecer na clínica no interior de São Paulo. Segundo o proprietário do local, Willians Meira, o ex-pugilista virou um membro da sua família, convivendo e participando de reuniões e festas.

– A permanência na clínica é uma opção dele. Acredito que pelo vínculo criado entre nós, que é muito forte. Uma separação hoje seria muito prejudicial. Ele é uma pessoa da minha família, todas as datas comemorativas está comigo e com a Dona Irani, a gente até reveza. Parece disputa de guarda de filho, mas posso dizer que essa doença está sendo nocauteada – disse Willians.

“O Maguila não sente dor, mas tem que tomar medicação para que melhore e não esqueça mais rápido as coisas. Hoje, ele tem uma qualidade de vida melhor, em casa seria muito difícil fazer o tratamento que ele encontra na clínica. A equipe ama ele”, conta Irani, esposa de Maguila.

Inicialmente, em 2010, Maguila foi diagnosticado com Alzheimer, o que atrapalhou o tratamento e a identificação dos melhores medicamentos. Apenas após a identificação da encefalopatia traumática crônica que o ex-lutador passou a ter uma melhora significativa.

– O Maguila veio de outras internações, ele ficou muito ruim quando teve uma pneumonia. Até descobrir a medicação adequada para a doença, ele deu muito trabalho causando um transtorno grande para quem convivia com ele. Quem conhece essa doença sabe, é parecida com o Alzheimer e não tem cura, é degenerativa e progressiva – conta a esposa de Maguila.

“Recebi o Maguila acamado e muito confuso. Ele estava internado em hospital há muito tempo, mas agora faz tratamento na base da manutenção e as metas foram superadas com êxito”, conta Willians Meira, dona da clínica.

Em dezembro de 2018, Maguila gravou um vídeo onde pedia ajuda para deixar a clínica. A filmagem teria sido feita por um parente de outro interno, aproveitando o momento em que o ex-lutador estava trocando a medicação e sofrendo com problemas. O episódio foi parar na Justiça, após o autor do vídeo chantagear a família de Maguila e os donos da clínica pedindo R$ 50 mil para não divulgar a gravação.

– Estávamos fazendo experiência com desmame de medicações e deu uma oscilada no humor do Maguila. Um paciente estava com o celular e insultou o Maguila, falando que a Dona Irani não queria que ele fosse mais embora. Aproveitou da situação vulnerável psicológica dele e falou que se ele gravasse o vídeo, iria embora e aí ele fez. Depois do vídeo feito, o paciente pediu para ir embora e ligou falando que se eu não desse R$ 50 mil o vídeo ia cair na internet. Não dei porque não devia nada – conta Willians, afirmando que o episódio deixou Maguila depressivo.

“Depois que o Maguila se estabilizou entrou até em depressão, porque pensou que tinha me prejudicado e nem lembrava que tinha gravado o vídeo. Teve que fazer várias sessões de terapia para voltar a ser o Maguila sorridente”, finaliza o dono da clínica.

Irani revela que apenas ela e um dos três filhos de Maguila, o publicitário José Adilson dos Santos Rodrigues Júnior, de 29 anos, o visitam frequentemente. Por conta da pandemia, estão proibidos momentaneamente de vê-lo. Advogada, ela diz que abre mão de boa parte da rotina no trabalho para cuidar do ex-pugilista.

“Sou a única pessoa próxima que cuida dele, como se cuidasse de um pai ou familiar. Ele está sendo bem cuidado”, diz Irani.

– Mudou minha rotina de vida, sou advogada e tenho um escritório. Precisei me programar para atender ele. No dia que tem médico, minha agenda precisa ser ajustada para poder estar presente. Os remédios eu que levo para a clínica e acompanho como está sendo dada a medicação, alimentação. Tudo isso é muita preocupação e dedicação – disse Irani.

Hobbies: lutas antigas e BBB

Maguila não é dos mais exemplares pacientes quando o assunto é atividade física. Após longos anos de uma árdua rotina de treinos e preocupação com a alimentação, o ex-lutador reluta para exercitar-se. No entanto, duas coisas prendem a atenção e servem de passatempo na clínica: lutas antigas e a edição 20 do Big Brother Brasil.

– Ele se lembra das lutas. Gravamos as lutas e documentários em pendrive para ele assistir sempre. Mas ele gosta muito de notícias do mundo – disse Willians, dono da clínica e cuidador de Maguila.

Sobre o BBB, que terminou na última segunda-feira, a torcida de Maguila era para que Babu faturasse o prêmio de 1,5 milhão. O ator foi escolhido pelo ex-pugilista para interpretá-lo no cinema. Após passar por um período de treinos, perder cerca de 25 quilos e mergulhar no personagem, o filme acabou não saindo do papel por falta de recursos financeiros.