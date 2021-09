Magda promove encontro com as Primeiras-damas e os Prefeitos

Evento tem como objetivo promover um debate entre as Primeiras-damas e Prefeitos de todos os municípios da região sobre políticas públicas direcionadas à área social.

No dia 25 de setembro, sábado, das 8h30 às 13h, no Centro de Lazer do Trabalho “Iraci Inácio de Oliveira”, Rua José Lojudice Filho, 400, o Município de Magda/SP irá sediar o Encontro Regional com as Primeiras-damas e os Prefeitos da região. O Encontro Regional tem como objetivo promover um debate entre as Primeiras-damas e Prefeitos de todos os municípios da região sobre políticas públicas direcionadas à área social.

E evento contará com as ilustres presenças: Sra. Ângela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária da Família no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos; Sr. Antônio Fernandes Toninho Costa, Secretário Nacional de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa; Sr. Maurício José Silva Cunha, Secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente; Sra. Maria Yvelonia dos Santos Barbosa, Secretária Nacional da Assistência

Social (Remotamente); Sr. Márcio Tadeu Anhaia Lemos, Deputado Federal.

Encontro Regional com as Primeiras-damas e os Prefeitos