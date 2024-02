Magazine Brás: empresário indiano anuncia loja em Votuporanga 

O estabelecimento que ficará na Rua Amazonas vai oferecer moda feminina, masculina, infantil e muito mais; inauguração deve ocorrer no mês que vem.

Um encontro na sede do Sindicato Rural de Votuporanga na manhã desta sexta-feira (16.fev) selou a vinda da rede Magazine Brás para o município. O anfitrião, presidente da entidade, Pedro Stefanelli Filho, ou Pedrão – como é popularmente conhecido, recebeu o empresário indiano Naser Ahmed Bhuiyan para assinatura do contrato de locação do espaço na Rua Amazonas, área central da cidade, onde ficará o novo estabelecimento – local pertence ao Sindicato Rural.

Ao Diário, Pedrão celebrou a vinda do empreendimento para o município: “Votuporanga está vivendo um dia de glória. Estamos recebendo um grande empresário de origem indiana que atua em diversas áreas, é importador e exportador, possui negócios em vários países, como Canadá, Estados Unidos, inclusive agropecuária na Índia, e alugou o prédio do Sindicato Rural para efetivar mais uma de suas lojas, desta vez em Votuporanga.”

Em bom português, Naser Ahmed Bhuiyan explicou que possui mais de 30 lojas pelo Brasil: “Estamos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, oferecendo roupas de moda feminina, masculina, infantil, um vestuário completo”, e emendou confirmando que está será a primeira loja no noroeste paulista.

O empresário afirmou ainda que está contratando profissionais para atuar na filial votuporanguense da Magazine Brás e que o estabelecimento está em fase de montagem: “Estamos preparando tudo e a loja deve ser inaugurada no próximo mês”, garantiu Naser Ahmed Bhuiyan.