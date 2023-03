Mães reclamam da ‘rotatividade’ de professores em escolas municipais de Votuporanga

Nesta quinta-feira (23.mar), quase 60 dias após o início do ano letivo de 2023, responsáveis por alunos matriculados na rede municipal procuraram a reportagem para externar insatisfação quanto ao que chamaram de ‘rotatividade de professores em sala de aula’: “Tenho uma filha matriculada no Anita [CEM Profa. Anita Liévana Camargo, no Jardim Bom Clima], e lá uma professora foi realocada em outra função, e a outra terminou o contrato e deixou a sala. Agora, minha filha que está no 2º ano está cada dia com um professor, é substituto o termo, só que não existe um planejamento de trabalho sendo executado. Cada um dá uma coisa, imagino que seja devido à quebra da continuidade lógica de trabalho, exatamente porque talvez não saiba o que o colega aplicou no dia anterior, e assim com esse rodízio de professor o trabalho não ganha uma sequência. Isso é prejudicial, muito, interfere no aprendizado das crianças, principalmente nesta fase de alfabetização. Isso que estamos saindo de uma pandemia, onde praticamente passamos dois anos sem aulas”, explicou a autônoma, Aline.