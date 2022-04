Mães pagam meia entrada no Thermas dos Laranjais

Durante o mês de maio, mães que levarem 1 kg de alimento e estiverem acompanhadas de um filho pagante terão 50% de desconto no ingresso do parque. No mês das mães, elas ganham o presente no Thermas dos Laranjais, em Olímpia/SP! Com a promoção “Faça sua mãe feliz no Thermas dos Laranjais”, mães pagam meia entrada durante o mês de maio no parque aquático mais visitado da América Latina.

A promoção, válida de segunda à sexta-feira, é para quem estiver acompanhada de um filho pagante, levar 1 kg de alimento não-perecível (arroz, feijão, óleo ou leite) e apresentar um documento comprobatório da relação parental (certidão de nascimento ou outro documento oficial de um dos filhos + documento oficial da mãe com foto).

“A promoção do Dia das Mães é uma forma do Thermas dos Laranjais fomentar ainda mais os encontros para a diversão em família. Acreditamos que é uma oportunidade para que as mães descansem e curtam o dia ao lado dos filhos. O Thermas é um espaço para brincar e relaxar. Um parque para construir memórias em família”, explica o vice-presidente, Jorge Noronha.

O Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e está entre os mais desejados do Brasil! O local é famoso pelas águas termais e por ter mais de 50 atrações para todas as idades.

Entre as atrações, estão o Complexo Lendário, com cápsulas em queda livre; toboáguas com 30 metros de altura, como o Kamikaze e o Everest; e a Asa Delta, com uma estrutura que imita uma pista de skate e possui 18 m de altura, podendo chegar a 60km/h.

Para quem deseja relaxar, pode contar com as piscinas de ondas artificiais, Rio Lento, Piscina de Ressurgência, inspirada no Mar de Israel, à base de sal – a primeira do tipo no mundo. Além de ofurôs que atingem 40°C, Clube das Crianças com atrações exclusivas aos pequenos e uma rede com mais de 30 bares e restaurantes.

Regras para o desconto:

· Mamães pagam meia entrada;

· Válido para o mês de maio/2022, de segunda à sexta-feira;

· Obrigatório estar acompanhada de um filho (a) que seja pagante de ingresso (inteira, meia entrada ou infantil) e apresentar os respectivos documentos;

· Documento comprobatório da relação parental (certidão de nascimento, ou outro documento oficial de algum de seus filhos + seu documento oficial com foto);

· Necessário doar 1kg de alimento (Arroz, feijão, óleo ou leite)

· Não cumulativa a outros descontos e promoções;

· Ingressos limitados e podem ser adquiridos no site www.loja.termas.com.br ou em qualquer ponto de venda autorizado.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado na América Latina. Seus mais de 300 mil metros quadrados reúnem mais de 50 atrações como montanha-russa aquática, complexos de toboáguas, piscina de surfe, duas praias artificiais, piscinas de sonolência e ressurgência, rio de correnteza e parque infantil, todas abastecidas com água quente natural. Sua estrutura conta ainda com serviços de restaurantes, lanchonetes e lojas. Principal responsável pelo turismo na cidade, emprega mais de 500 pessoas de forma direta. Conheça o parque: www.termas.com.br . Telefone: (17) 3279-3500.

