Mãe, filha e neta são vacinadas contra Covid-19 no mesmo dia em Fernandópolis: ‘Realmente especial’

Mãe, filha e neta foram vacinadas contra o coronavírus no mesmo dia, o que foi motivo de comemoração para as três gerações da família. As mulheres, de 107, 90 e 66 anos, receberam a primeira dose no imunizante no bairro Terra das Paineiras, em Fernandópolis/SP, na terça-feira (9).