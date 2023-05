Mãe encontra filho morto dentro de casa em Votuporanga 

Aislan Alves Gameleira Nunes, de 35 anos, foi encontrado sem vida, caído na cozinha da residência no bairro Parque Guarani.

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado dentro de sua própria residência na manhã desta sexta-feira (12.mai) na Rua Presidente Dutra, no bairro Parque Guarani, na zona Sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a mãe sentiu falta do filho e por isso se deslocou até o imóvel dele, onde ao entrar na casa, encontrou Aislan no solo da cozinha. Não havia sinais aparentes de violência na vítima, mas a Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e para preservar o local até a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia para identificar se a morte foi violenta ou não.

O corpo de Aislan foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.