Mãe é executada com três tiros na frente do filho de 6 anos, em Mirassol 

Polícia Civil trabalha com duas teses de investigação e procura suspeitos; crime foi registrado na noite da última segunda-feira (12).

Uma mulher de 24 anos foi alvejada com três tiros na frente do filho de 6 anos, na noite da última segunda-feira (12.mar), no bairro São Bernardo, em Mirassol/SP.

Segundo apurado, Thamires Fernanda Martins da Silva e o filho haviam acabado de sair da casa da avó paterna da criança, quando, segundo testemunhas que informaram a Polícia Militar, um homem encapuzado, vestido com roupas pretas, se aproximou da mulher e fez os disparos.

Aterrorizado, o menino correu em direção aos apartamentos próximos do local e bateu nas portas dos moradores, pedindo ajuda.

Em seguida, Thamires foi socorrida por uma ambulância do Resgate e encaminhada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi atingida na nuca, na perna e nas nádegas.

A Polícia Civil trabalha com duas teses na investigação e faz buscas pelo suspeito.