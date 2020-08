Mãe do vice-governador dará nome a escola em Rio Preto

Um projeto de lei que denomina Eurides Garcia a escola municipal do bairro Solidariedade foi encaminhada pelo Prefeito à Câmara nesta sexta-feira (14).

O nome é da mãe do vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, que faleceu há uma semana, aos 75 anos. Ela, juntamente com o marido, Paulino Locatelli Garcia, comandavam a instituição assistencial Rancho de Luz.

“À família o meu reconhecimento pelo trabalho assistencial que ela, ao lado do marido comandava em São José do Rio Preto”, disse o prefeito.

Em nota à imprensa, a Prefeitura informou que a escola de educação infantil começou a ser construída em janeiro de 2020 e vai atender 325 alunos. O custo foi de R$ 4 milhões.

Eurides deixou o marido, três filhos, sete netos e quatro bisnetos.