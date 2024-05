Mãe diz que pediatra desconfiou que queimaduras na perna e partes íntimas de bebê tenham sido provocadas durante banho 

Segundo o boletim de ocorrência, caso ocorreu no dia 23 de abril, no CEMEI ‘Abilio Calile’, em Votuporanga/SP. Corregedoria municipal abriu processo de investigação para apurar o caso.

A mãe da bebê C.D.A., de um ano, que sofreu queimaduras na perna e partes íntimas em uma creche disse que o pediatra que a atendeu desconfia que o ferimento foi causado na hora do banho. O caso ocorreu no dia 23 de abril, dentro do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) ‘Abilio Calile’, no bairro Parque Residencial do Lago, em Votuporanga/SP.

Questionada, a Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga respondeu que foi procurada pela família e prestou toda a assistência necessária. A pasta informou que a Corregedoria Geral do Município deu início a um processo de investigação que irá apurar os fatos. Disse também que, após análise do órgão, todas as providências cabíveis serão tomadas, inclusive, com o afastamento de algum servidor, caso necessário.

A mãe da vítima contou ao g1 que a filha está afastada da escola até que se recupere dos ferimentos. A mulher ainda acrescentou que tem medo de levar a menina para a escola novamente.

“Ela ficou com trauma, não é qualquer pessoa que pode pegá-la no colo agora. Tudo ela está sentida, com dor. Eu preciso ver se vou voltar a ter confiança em mandar ela para a escola, porque essa história está muito mal contada”, lamenta a mãe.

Segundo a mulher, o médico receitou uma pomada específica para queimaduras para o tratamento dos ferimentos. A bebê também passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O advogado de defesa da família, Hery Kattwinkel, disse que aguarda o laudo do IML, que deve apontar qual foi o instrumento usado para resultar nas queimaduras, bem como um posicionamento da Diretoria de Ensino quanto à troca dos profissionais que cuidam das crianças na escola.

“Todos os procedimentos cíveis e criminais serão tomados pela defesa para que se busque a Justiça, para que esse caso não fique impune”, finaliza.

Relembre o caso

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal na última terça-feira (7.mai), no dia do ocorrido, a diretora da escola informou que a mãe deveria buscar a criança com urgência.

No local, a mãe viu que a menina estava com bolhas na perna direita e nas partes íntimas. A diretora disse que a bebê se queimou durante o banho, com um jato de água quente. Uma cuidadora estava no banheiro junto com ela no momento do ocorrido.

Conforme a mulher disse à polícia, a escola demorou mais de uma hora para comunicá-la do ocorrido. A criança foi socorrida e levada à Santa Casa, onde foram constatadas as queimaduras. Ela foi medicada e liberada em seguida. A Polícia Civil vai investigar o caso.

