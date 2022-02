Mãe de mulher arrastada por carro diz que suspeito não aceitava fim do namoro: ‘Filme de terror é pouco’

Suspeito amarrou a ex-namorada no engate do carro e a arrastou em estrada vicinal de Nipoã/SP. Marcelo Bogaz foi preso por tentativa de feminicídio e tráfico de drogas, segundo a polícia.

O homem de 43 anos preso por agredir, amarrar no engate do carro e arrastar a ex-namorada em Nipoã/SP, não aceitava o término do relacionamento, segundo a mãe da vítima.